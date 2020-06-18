Зоря вимагає термінового перегляду рішення щодо дискваліфікації Лєднєва – клуб звинувачує КДК УАФ в упередженості

Рішення контрольно-дисциплінарного комітету УАФ викликало обурення у керівництва луганського клубу.

Луганський клуб на своєму офіційному сайті опублікував позицію Зорі щодо рішення КДК УАФ дискваліфікувати двох гравців луганців – Богдана Лєднєва і Ловро Цвєка – на два і три матчі відповідно.

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В Зорі обурені швидким і упередженим розглядом справ футболістів. Адже, отримавши інформацію від контрольно-дисциплінарного комітету про відкриття справ по Лєднєву і Цвєку 16 червня і відправивши наступного дня свою позицію, вже 18 червня було озвучено рішення КДК УАФ. "Створюється враження, що ні аргументи клубу, ні фактичні обставини справ не були розглянуті та враховані при прийнятті рішень", – йдеться в офіційній позиції Зорі.

"Окрім того, ступінь провини Цвєка не відповідає триматчевій дискваліфікації: Ловро після матчу попросив вибачення у Сидорчука, та й шестихвилинне перебування на мокрому від дощу газоні не дозволило Ловро пристосуватися до нових умов.

Щодо справи Лєднєва – відповідно до дисциплінарних правил УАФ, КДК може за власною ініціативою відкривати справу після повідомлення із загальнодоступних джерел протягом 5 днів після того, як КДК стало відомо про факти можливого порушення. Підставою до відкриття справи були слова Ігоря Циганика в ефірі "Профутбол" 7 червня. КДК відкрив справу через 9 днів після виходу програми", – вказано в документі.

Зоря вважає, що КДК повинен терміново, вже 19 червня, переглянути справу Лєднєва.

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