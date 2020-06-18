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Екс-захисник Динамо достроково розірвав контракт з клубом Ла Ліги

17:56 - Читать на русском
Екс-захисник Динамо достроково розірвав контракт з клубом Ла Ліги
Віторіну Антунеш / фото із соцмереж

Оборонець Хетафе Віторіну Антунеш, який раніше грав у київському Динамо, залишився без клубу.

Португальський лівий захисник не буде завершувати нинішній сезон у Хетафе. Сторони домовилися про дострокове припинення співпраці, повідомляє прес-служба "синіх".

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Контракт Антунеша діяв до 30 червня і футболіст, згідно з рекомендаціями ФІФА, міг розраховувати на його продовження до фактичного завершення сезону. Однак 33-річний гравець вирішив покинути Хетафе навіть раніше. У поточній кампанії він лише тричі з'являвся на полі, сумарно зігравши 182 хвилини.

До слова, Антунеш перебрався в іспанський клуб із київського Динамо, за яке виступав з лютого 2015-го по червень 2017 року. Загалом за киян португалець провів 79 матчів, у яких забив 5 голів та віддав 2 асисти. Двічі вигравав чемпіонат України та по разу національний Кубок і Суперкубок.

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Теги
Динамо Динамо Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Хетафе Хетафе Іспанія Віторіну Віторіну Антунеш
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