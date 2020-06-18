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КДК УАФ покарав додатковими дискваліфікаціями двох гравців Зорі

14:57 - Читать на русском
КДК УАФ покарав додатковими дискваліфікаціями двох гравців Зорі
Богдан Лєднєв / Фото ФК Зоря

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник не зможе розраховувати на двох підопічних у найближчих матчах.

 

Хавбек Зорі Ловро Цвєк отримав дискваліфікацію на три поєдинки за грубий фол проти хавбека Динамо Сергія Сидорчука, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Також на один матч КДК відсторонив півзахисника луганського клубу Богдана Лєднєва за умисне отримання жовтої картки у матчі проти Колоса (1:0) з метою "обнулення".

Нагадаємо, наступну зустріч Зоря проведе на виїзді проти Десни. Після 26-ти турів луганці розташувались на 4-й сходинці.

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Теги
Зоря Зоря КДК УАФ Богдан Богдан Лєднєв Ловро Ловро Цвєк Десна - Зоря
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