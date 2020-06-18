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Суркіс озвучив зарплати в Динамо – найвисокооплачуванішим гравцем є українець

18:13 - Читать на русском
Суркіс озвучив зарплати в Динамо – найвисокооплачуванішим гравцем є українець
Ігор Суркіс / Фото з відкритих джерел

Президент Динамо Ігор Суркіс оприлюднив рівень зарплат у київському клубі.

"Найвисокооплачуванішим на сьогодні гравцем Динамо є Сидорчук. Нічого не змінилося. Він це своєю роботою довів.

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Мені смішно читати про те, що Циганков отримує 2 мільйони. Це не відповідає дійсності. Хлопці отримують нормальну зарплату, але знають, що якщо хочуть заробляти більше грошей, потрібно виходити в Лігу чемпіонів. Хочете трохи менше – грайте в Лізі Європи.

Якщо раніше вони в Лізі Європи непогано заробляли, то у цьому сезоні не заробили нічого. Тому що такі команди потрібно обігравати. Сьогодні ніхто навіть мільйон доларів на рік не заробляє", – сказав Суркіс в інтерв'ю програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Динамо у поточному сезоні Ліги Європи не змогло вийти з групового раунду турніру, пропустивши в 1/16 фіналу Мальме та Копенгаген.

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