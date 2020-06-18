"Я його забрав із Валенсії": Суркіс – про трансферні пріоритети Динамо та готовність продати лідерів команди

Президент "біло-синіх" розповів про трансферні плани Динамо на літнє міжсезоння, а також зачепив тему судової тяганини з бразильськими клубами.

"Якщо в клуб надійде хороша пропозиція щодо Циганкова чи будь-якого іншого футболіста, то ми її розглянемо. Незамінних футболістів немає. Але це не означає, що я хотів би, щоб ці футболісти були продані в це трансферне вікно. Все одно стоїть завдання потрапити в Лігу чемпіонів. Жодного разу щодо Циганкова чи Миколенка не було офіційних пропозицій від інших клубів.

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Був факс щодо Кадара. Якщо хочете запитати, за скільки я його продав – на це питання можу відповісти. За 5 мільйонів євро. Чи була пропозиція від Зеніта? Ніхто нічого за нього не пропонував. І по Кендзьорі пропозицій не отримував. Єдине – дзвонили представники Сьоміна, хотіли купити Кендзьору в Локомотив. Наскільки я знаю, з Кендзьорою говорили, його в Динамо все влаштовує, але "зробіть пропозицію, від якої я б не міг відмовитися". Ось така була розмова. Паперів у мене ніяких не було.

Ще була пропозиція щодо Дерліса Гонсалеса. Ми його продали. 50% – за 5 млн. Як можна продавати? Продали його в Парагвай. Перший транш повинен був прийти 15 квітня. Вони навіть на зв'язок не виходять. Ми пішли у ФІФА. У контракті написано: 5 млн розписано на 2 роки. Ми за нього свого часу заплатили, по-моєму, 9 з чимось млн. Після 15 квітня ми почекали місяць і пішли в ФІФА. У контракті записано: якщо перший транш прострочений на 40 днів – штрафні санкції такі-то. Плюс вся сума повинна бути сплачена відразу.

Упевнений, ми виграємо, як і справу щодо Че Че, за якого нам винні 3 млн. Що вони роблять? Замість заплатити і намагатися з нами домовитися – вони йдуть в Лозанну. Відтягують час. Так було і з Андре. І вони за нього заплатили на 1,5 чи 2 млн більше в підсумку. Вони затягують, продають якогось футболіста, отримують гроші і розраховуються. Ось вся схема. За бразильців нам ще жоден клуб не виплатив грошей.

Що стосується придбань, сподіваюся, селекційна група спрацює таким чином, що ми зможемо підсилитися. Не знаю, коли закінчиться карантин, чемпіонат, чи продовжать літню трансферну кампанію. Але нам потрібно підсилення.

Я вважаю, що нам потрібен гравець в середину поля – бокс-ту-бокс, який першим пасом може вирішити питання. З огляду на, що випав Бєсєдін, нам потрібен ще один нападник. Але я сподіваюся, що Артем повернеться і складе конкуренцію. Хоча, якщо ми повернемо Супрягу, йому теж потрібно довіряти. Подивився, як Супряга нам 3 голи поклав, так потрібно брати і не думати. Хацкевич йому довірив – у нього щось не пішло. Може, щось переосмислить. Ще потрібен один центральний захисник, бажано лівоногий. Є позиції, які треба підсилювати в будь-якому випадку. Але треба дивитися на можливості клубу – ми 3 роки не потрапляємо в Лігу чемпіонів.

З УПЛ ми хочемо повернути своїх футболістів. Не було ніяких особливих рекомендацій купити когось з українських клубів. Шахтар ми не беремо до уваги. В Динамо не кожен може заграти – занадто великий тиск. Всі вважають, що ми повинні бути першими. Але сьогодні футбол залежить від багатьох факторів.

Іванісеня і Філіппов? Це не відповідає дійсності. Ми не розглядали їх. Що стосується Лєднєва і Тимчика, то вони повинні довести, що вони не слабші за тих футболістів, які в команді. Той же Кендзьора не може грати всі матчі. Леднєв і Тимчик можуть принести користь Динамо. Я Лєднєва забрав із Валенсії. До мене прийшли і сказали, що є талановитий хлопчик, який поїхав до Валенсії і збирається підписувати контракт. Мене з'єднали з батьком, обговорили умови. Я сказав: "Негайно. Ми беремо вам квиток, летите до Києва". Я його не бачив вживу. Мені сказали, що це – талант", – розповів Суркіс в ефірі ТаТоТаке.

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