Наполі веде перемовини з агентами Циганкова – трансфер залежатиме від екс-зірки Реала

Лідер Динамо Віктор Циганков може розпочати наступний сезон у Серії А.

Наполі зацікавлений у послугах вінгера збірної України Віктора Циганкова, повідомляє AreaNapoli.

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Італійці контактують з представниками таланта Динамо. Переїзд Віктора у Серію А залежатиме від форварда неаполітанців Хосе Марії Кальєхона, якщо іспанець вирішить покинути клуб, то "блакитні" активніше боротимуться за 22-річного українця.

У нинішньому сезоні УПЛ Циганков провів 22 матчі, в яких відзначився 9-ма голами та 6-ма асистами.

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