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Челсі офіційно оголосив про трансфер Вернера

12:17 - Читать на русском
Челсі офіційно оголосив про трансфер Вернера
Тімо Вернер / Сайт РБ Лейпциг

Нападник РБ Лейпциг Тімо Вернер продовжить кар'єру в чемпіонаті Англії.

Челсі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нападника збірної Німеччини.

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Вернер приєднається до лондонців у липні, після завершення Бундесліги. За інформацією преси, особистий контракт буде розрахований до 2025 року, а сам гравець зароблятиме понад 10 млн євро. Клуби не повідомляють фінансових подробиць угоди, за неофіційними даними клаусула 24-річного нападника складала близько 55 млн євро. Головним претендентом на бомбардира РБ Лейпциг вважався Ліверпуль, однак Челсі зміг випередити "червоних" у боротьбі за форварда.

До слова, Вернер провів 43 матчі в поточному сезоні, відзначився 32 голами і 13 асистами.

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