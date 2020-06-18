Челсі офіційно оголосив про трансфер Вернера

Нападник РБ Лейпциг Тімо Вернер продовжить кар'єру в чемпіонаті Англії.

Челсі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нападника збірної Німеччини.

РБ Лейпциг підшукав заміну Вернеру – він зі своєю командою став сенсацією Ліги чемпіонів

Вернер приєднається до лондонців у липні, після завершення Бундесліги. За інформацією преси, особистий контракт буде розрахований до 2025 року, а сам гравець зароблятиме понад 10 млн євро. Клуби не повідомляють фінансових подробиць угоди, за неофіційними даними клаусула 24-річного нападника складала близько 55 млн євро. Головним претендентом на бомбардира РБ Лейпциг вважався Ліверпуль, однак Челсі зміг випередити "червоних" у боротьбі за форварда.

До слова, Вернер провів 43 матчі в поточному сезоні, відзначився 32 голами і 13 асистами.

Ліверпуль підвів Клоппа, а Челсі вихопив скарб – трансферна сага Вернера дарує сенсаційну розв'язку