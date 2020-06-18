Карпати – Олімпік: стали відомі дата і час проведення матчу

Ситуація з поєдинком 27-го туру УПЛ між львівською та донецькою командами потроху прояснюється.

Календарний поєдинок чемпіонату України між Карпатами та Олімпіком відбудеться 21 червня, повідомляє офіційна сторінка "зелено-білих" у соціальній мережі Facebook.

Карпати – Олімпік: УПЛ має намір змінити дату та місце проведення матчу

За рішенням Прем'єр-ліги матч, який мав відбутися у суботу 20 червня, перенесли на неділю. Час початку зустрічі – 17:00. Про місце проведення поєдинку буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, львівські Карпати, які через спалах у команді COVID-19 змушені були піти на двотижневий карантин, у вівторок повернулись до тренувань. Восьмеро футболістів команди продовжують перебувати у режимі самоізоляції.

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