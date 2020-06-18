Екс-тренер Барселони отримав смертельний діагноз – йому лише 53

Колишній воротар Севільї та Барселони Хуан Карлос Унсуе готується до боротьби за життя.

53-річний іспанець публічно оголосив про свій страшний діагноз – бічний аміотрофічний склероз, повідомляє Marca.

Помер Ріксен, який страждав від смертельної хвороби

Унсуе розпочинав кар'єру гравця в Осасуні, а потім на нього звернула увагу Барселона. Період в каталонському гранді став відверто невдалим (всього п'ять матчів з 1988 по 1990-ий), тому голкіпер вирішив податися в Севілью. Саме в Андалусії він став справжньою легендою і одним із символів клубу – 222 матчі за сім років.

Унсуе працював асистентом в Сельті та Барселоні Луїса Енріке часів останнього требла. У галісійському клубі сезон 2017/18 протримався головним тренером, останнім місцем роботи була Жирона у 2019-му.

Пічічі мав зріст 154 см, помер молодим, а його славі заздрили тореадори: яким був перший культовий форвард Іспанії