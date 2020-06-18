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Екс-тренер Барселони отримав смертельний діагноз – йому лише 53

14:43 - Читать на русском
Екс-тренер Барселони отримав смертельний діагноз – йому лише 53
Унсуе та Енріке / Сайт Барселони

Колишній воротар Севільї та Барселони Хуан Карлос Унсуе готується до боротьби за життя.

53-річний іспанець публічно оголосив про свій страшний діагноз – бічний аміотрофічний склероз, повідомляє Marca.

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Унсуе розпочинав кар'єру гравця в Осасуні, а потім на нього звернула увагу Барселона. Період в каталонському гранді став відверто невдалим (всього п'ять матчів з 1988 по 1990-ий), тому голкіпер вирішив податися в Севілью. Саме в Андалусії він став справжньою легендою і одним із символів клубу – 222 матчі за сім років.

Унсуе працював асистентом в Сельті та Барселоні Луїса Енріке часів останнього требла. У галісійському клубі сезон 2017/18 протримався головним тренером, останнім місцем роботи була Жирона у 2019-му.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Хуан Карлос Хуан Карлос Унсуе
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