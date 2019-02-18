Головні новини футболу 17 лютого: Реал сенсаційно програв Жироні, українці відзначились у Європі

"Футбол 24" представляє вашій увазі дайжест головних новин за 17 лютого.

Реал поступився Жироні та відпустив Барселону

В матчі 24 туру чемпіонату Іспанії Жирона перемогла Реал, поступаючись по ходу зустрічі. Каземіро у першому таймі відкрив рахунок, проте каталонці в другій половині гри забили двічі та здобули 3 очки – вперше з листопада.

На останніх хвилинах зустрічі капітан Реала Серхіо Рамос отримав червону картку. Для "вершкових" ця поразка стала першою за 6 останніх поєдинків чемпіонату – дивіться відео голів та огляд матчу.

Після цієї невдачі Барселона, яка днем раніше здолала Вальядолід, відірвалась від Реала в турнірній таблиці Ла Ліги вже на 9 очок. Команду Сантьяго Соларі обійшов ще й Атлетіко.

Українці за кордоном

Роман Зозуля був визнаний найкращим гравцем Альбасете в поєдинку проти Сарагоси. Євген Селезньов вперше вийшов у старті Малаги, але став одним із найгірших гравців матчу. Українець був замінений у другому таймі, а його команда забила єдиний гол під завісу поєдинку та піднялась на другу сходинку Сегунди.

Артем Кравець став найгіршим гравцем Кайсеріспора в поєдинку проти Гезтепе, проте команда екс-динамівця здобула 3 очки та продовжила безпрограшну серію. Гол Сергія Рибалки не врятував Сівасспор від поразки.

Олександр Рибка зіграв "на нуль" в матчі проти Сабаха. Руслан Маліновський віддав асист, але його Генк програв Брюгге – головному конкуренту в боротьбі за титул.

Топ-матчі дня

Інтер здолав Сампдорію завдяки голу Наінгголана на останніх хвилинах зустрічі, а Наполі так і не зумів вразити ворота Торіно – нічия 0:0. Лаціо доволі несподівано програв Дженоа – римляни пропустили диво-гол на останніх секундах гри.

Вільяреал легко розгромив Севілью, а ПСЖ мінімально здолав Сент-Етьєн завдяки голу Кіліана Мбаппе.

Олімпіакос розгромив АЕК перед матчем проти Динамо. Дмитро Чигринський на поле не виходив. Суперник Шахтаря Айнтрахт не втримав перемогу над Борусією М, пропустивши гол під завісу поєдинку. І Олімпіакос, і Айнтрахт ризикують втратити гравців на матчі проти українських команд – по одному футболісту отримали пошкодження та достроково залишили поле.