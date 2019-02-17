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Рибалка забив за Сівасспор

13:02 252 Читать на русском
Рибалка забив за Сівасспор
Сергій Рибалка / Фото: Сівасспор

Український хавбек Сівасспора Сергій Рибалка відзначився забитим голом.

У матчі 22 туру турецької Суперліги Ерзурум приймає Сівасспор.

Морозюк допоміг Різеспору здобути чергову перемогу – команда українця піднялася в середину таблиці

Господарі вийшли вперед на початку матчу завдяки пенальті, але українець Сергій Рибалка швидко відновив статус-кво. Втім, Ерзурум згодом знову вийшов вперед. Зараз триває перший тайм поєдинку, рахунок 2:1 на користь господарів.

Теги
Відеоновини Головне Сергій Рибалка Сергій Рибалка Туреччина Сівасспор Сівасспор Ерзурум Ерзурум
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