Рибалка забив за Сівасспор

Український хавбек Сівасспора Сергій Рибалка відзначився забитим голом.

У матчі 22 туру турецької Суперліги Ерзурум приймає Сівасспор.

Морозюк допоміг Різеспору здобути чергову перемогу – команда українця піднялася в середину таблиці

Господарі вийшли вперед на початку матчу завдяки пенальті, але українець Сергій Рибалка швидко відновив статус-кво. Втім, Ерзурум згодом знову вийшов вперед. Зараз триває перший тайм поєдинку, рахунок 2:1 на користь господарів.