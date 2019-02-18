Ліга 1: ПСЖ вирвав мінімальну перемогу в Сент-Етьєна, Лілль не впорався з Монпельє вдома

Відбулися п'ять заключних матчів 25-го туру французької Ліги 1. Перемоги здобули Парі Сен-Жермен, Бордо та Реймс.

Франція, Ліга 1, 25-й тур

Бордо – Тулуза – 2:1

Голи: Башіч, 2, Бріан, 82 – Каюзак, 70

Кан – Страсбур – 0:0

Лілль – Монпельє – 0:0

Реймс – Ренн – 2:0

Голи: Діа, 3, Оден, 68

Сент-Етьєн – ПСЖ – 0:1

Гол: Мбаппе, 73

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Бордо вдалося відкрити рахунок вже на 2-й хвилині матчу. Башіч головою замкнув навіс Камано з лівого флангу. Зрівняти рахунок Тулуза зуміла в другій половині гри, коли Каюзак буквально розстріляв кіпера жирондинців із восьми метрів. Вирвав перемогу для господарів Бріан, який чудово пробив з льоту з лінії штрафного майданчика.

Так само швидко вдалося забити і Реймсу в домашньому матчі проти Ренна. Діа на 3-й хвилині отримав пас від Дінгома, класно розвернувся й пробив точно в кут. Подвоїв перевагу та водночас встановив остаточний рахунок у матчі Оден. На 68-й хвилині молодий форвард потужним ударом під поперечину завершив швидку контратаку "червоно-білих".

Сент-Етьєн довго пручався, але все ж програв вдома Парі Сен-Жермен. Єдиний м'яч хлопці Томаса Тухеля забили в середині другого тайму: Дані Алвеш класно закинув на Мбаппе, а Кіліан у гордій самотності влучно пробив із меж штрафного майданчика.

Ще в двох матчах команди переможця не виявили. Лілль вдома не зміг зламати оборону Монпельє, а Кан і Страсбур взяли з них приклад.

Результати звітного туру дозволили ПСЖ збільшити відрив на горі турнірної таблиці. Парижани мають 62 очки та відчутно випереджають Лілль, який іде другим (50 пунктів). Крім того, "червоно-сині" мають ще 2 поєдинки в запасі.