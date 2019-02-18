Главные новости футбола 17 февраля: Реал сенсационно проиграл Жироне, украинцы отличились в Европе

"Футбол 24" представляет вашему вниманию дайжест главных новостей за 17 февраля.

Реал уступил Жироне и отпустил Барселону

В матче 24 тура чемпионата Испании Жирона победила Реал, уступая по ходу встречи. Каземиро в первом тайме открыл счет, однако каталонцы во второй половине игры забили дважды и взяли 3 очка – впервые с ноября.

На последних минутах встречи капитан Реала Серхио Рамос получил красную карточку. Для "сливочных" это поражение стало первым за 6 последних поединков чемпионата – смотрите видео голов и обзор матча.

После этой неудачи Барселона, которая днем ​​ранее одолела Вальядолид, оторвалась от Реала в турнирной таблице Ла Лиги уже на 9 очков. Команду Сантьяго Солари обошел еще и Атлетико.

Украинцы за рубежом

Роман Зозуля был признан лучшим игроком Альбасете в поединке против Сарагосы. Евгений Селезнев впервые вышел в старте Малаги, но стал одним из худших игроков матча. Украинец был заменен во втором тайме, а его команда забила единственный гол под занавес поединка и поднялась на второе место Сегунды.

Артем Кравец стал худшим игроком Кайсериспора в поединке против Гезтепе, однако команда экс-динамовца взяла 3 ​​очка и продлила беспроигрышную серию. Гол Сергея Рыбалки не спас Сивасспор от поражения.

Александр Рыбка сыграл "на ноль" в матче против Сабаха. Руслан Малиновский отдал ассист, но его Генк проиграл Брюгге – главному конкуренту в борьбе за титул.

Топ-матчи дня

Интер одолел Сампдорию благодаря голу Наингголана на последних минутах встречи, а Наполи так и не сумел поразить ворота Торино – ничья 0:0. Лацио довольно неожиданно проиграл Дженоа – римляне пропустили чудо-гол на последних секундах игры.

Вильярреал легко разгромил Севилью, а ПСЖ минимально одолел Сент-Этьен благодаря голу Килиана Мбаппе.

Олимпиакос разгромил АЕК перед матчем против Динамо. Дмитрий Чигринский на поле не выходил. Соперник Шахтера Айнтрахт не удержал победу над Боруссией М, пропустив гол под занавес поединка. И Олимпиакос, и Айнтрахт рискуют потерять игроков на матчи против украинских команд – по одному футболисту получили повреждения и досрочно покинули поле.