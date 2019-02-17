toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - ЖИРОНА

Айнтрахт – Борусія М – 1:1 – відео голів та огляд матчу

20:32 94 Читать на русском
Айнтрахт – Борусія М – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Айнтрахт – Борусія М / твіттер Айнтрахта

Франкфуртський Айнтрахт не втримав перемоги над Борусією Менхенгладбах у 22-му турі Бундесліги. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Чемпіонат Німеччини 2018/2019, 22-й тур

Айнтрахт Франкфурт – Борусія М – 1:1

Голи: Да Коста, 45+1 – Закарія, 82

Айнтрахт вдома розписав нічию з Борусією М – суперник Шахтаря пропустив на останніх хвилинах

Суперник донецького Шахтаря по 1/16 фіналу Ліги Європи відкрив рахунок під завісу першого тайму: Де Гузман вистрілив з дистанції після відскоку та влучив у Да Косту, який з лінії воротарського розстріляв ліву дев'ятку.

Відігралися "жеребці" наприкінці другої половини гри. Це Закарія скористався позиційною помилкою Хасебе та Н'діка та з вільної зони перед штрафним пробив прямісінько у лівий кут воріт.

Ця нічия не дозволила Айнтрахту повернутися в зону єврокубків, а Борусія М залишилась третьою, але вже на 5 очок відстає від Баварії.

Джерело: MEGOGO
Німеччина22 турКомерцбанк-арена (Франкфурт-на-Майні)

Айнтрахт Франкфурт - Борусія Менхенгладбах: Неділя 17 лютого 2019

Айнтрахт Франкфурт
Матч завершено
1 : 1
Борусія Менхенгладбах
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Німеччина Борусія Менхенгладбах Борусія Менхенгладбах Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Відеоновини Айнтрахт Франкфурт - Борусія Менхенгладбах
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
29
хв
Наполі
21:30
Торіно
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук