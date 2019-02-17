Айнтрахт – Борусія М – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Франкфуртський Айнтрахт не втримав перемоги над Борусією Менхенгладбах у 22-му турі Бундесліги. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Чемпіонат Німеччини 2018/2019, 22-й тур

Айнтрахт Франкфурт – Борусія М – 1:1

Голи: Да Коста, 45+1 – Закарія, 82

Айнтрахт вдома розписав нічию з Борусією М – суперник Шахтаря пропустив на останніх хвилинах

Суперник донецького Шахтаря по 1/16 фіналу Ліги Європи відкрив рахунок під завісу першого тайму: Де Гузман вистрілив з дистанції після відскоку та влучив у Да Косту, який з лінії воротарського розстріляв ліву дев'ятку.

Відігралися "жеребці" наприкінці другої половини гри. Це Закарія скористався позиційною помилкою Хасебе та Н'діка та з вільної зони перед штрафним пробив прямісінько у лівий кут воріт.

Ця нічия не дозволила Айнтрахту повернутися в зону єврокубків, а Борусія М залишилась третьою, але вже на 5 очок відстає від Баварії.