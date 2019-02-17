Малага в дебютному матчі Селезньова в старті обіграла Райо Махадаонда – українець став одним із найгірших у команді

Євген Селезньов дебютував у стартовому складі Малаги в матчі 26 туру Сегунди з Райо Махадаонда, "анчоуси" здобули мінімальну перемогу.

Іспанія. Сегунда, 26 тур

Райо Махадаонда – Малага – 0:1

Гол: Адріан, 78

Зозуля визнаний найкращим гравцем Альбасете в матчі з Сарагосою

Малага в 26 турі Сегунди зустрічалась з Райо Махадаонда, який веде боротьбу за виживання. В разі перемоги "анчоуси" піднімались на 2 сходинку в турнірній таблиці.

Євген Селезньов вперше після переїзду в Андалусію вийшов у стартовому складі. Українець відіграв 72 хвилини і, не відзначившись жодними результативними діями, був замінений на Ренату Сантуша. Автором переможного гола став Адріан. У підсумку, команда набрала 48 очок, стільки ж в Осасуни. Лідирує в таблиці Альбасете Романа Зозулі.

Селезньов отримав від SofaScore оцінку 6.4 – другий найгірший бал у команді. Українець не завдав жодного удару в бік воріт, лише одна його спроба була заблокованою. Виграв 4 дуелі з 15-ти, одного разу навіть вразив ворота суперника, але взяття воріт було скасоване через порушення правил.