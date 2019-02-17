Олімпіакос розгромив АЕК Чигринського – Фортуніс оформив дубль перед матчем-відповіддю з Динамо

Пірейський Олімпіакос здобув вольову перемогу над афінським АЕКом (4:1) у 21-му турі грецької Суперліги.

Греція, Суперліга, 21-й тур

Олімпіакос – АЕК – 4:1

Голи: М. Камара, 50, Фортуніс, 72, 87, Хассан, 83 – Понсе, 3

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Старт матчу не віщував біди для команди Дмитра Чигринського, який розпочав поєдинок на лаві для запасних. Уже на 3-й хвилині Понсе вдало зіграв на добиванні після помилки голкіпера Олімпіакоса Жозе Са.

Гідно відповісти АЕКу господарі зуміли вже після перерви. Спочатку Камара ударом із лінії штрафного зрівняв рахунок. А починаючи з 72-ї хвилини "червоно-білі" забили тричі впродовж 15 хвилин. Зокрема, два голи в контратаках забив Константінос Фортуніс, а Хассан класним ударом завершив позиційну атаку правим флангом.

До слова, Чигринський на поле так і не вийшов. Ця перемога дозволила Олімпіакосу закріпитися на 2-й сходинці в турнірі й збільшити відрив від АЕКа до восьми очок. Відзначимо, що вже в четвер, 21 лютого, на пірейців чекає матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи з Динамо в Києві.