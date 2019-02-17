Кайсеріспор з Кравцем переміг Гезтепе – українець став найгіршим гравцем у своїй команді

Форвард Кайсеріспора Артем Кравець отримав найнижчу оцінку в своїй команді в матчі 22 туру турецької Суперліги з Гезтепе, але його команда здобула мінімальну перемогу.

Туреччина. Суперліга, 22 тур

Кайсеріспор – Гезтепе – 2:1

Голи: Чері, 14, Менса, 88 – Тюрюдж, 83

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Кайсеріспор у матчі 22 туру турецької Суперліги вдома приймав Гезтепе. Артем Кравець вийшов у стартовому складі, був замінений на 67-й хвилині поєдинку, і за підсумками поєдинку отримав найнижчу оцінку серед гравців своєї команди. Українець отримав лише 6,4 бали.

Його команда була близька до втрати перемоги, оскільки гості зрівняли рахунок в останній десятихвилинці зусиллями Деніза Тюрюджа, але Бернард Менса в заключні хвилини врятував позитивний результат для Кайсеріспора. Команда не програє протягом останніх 8 матчів. У турнірній таблиці перебуває на 11 позиції, набравши 28 очок.