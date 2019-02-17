toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Туреччина
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - ЖИРОНА

Кайсеріспор з Кравцем переміг Гезтепе – українець став найгіршим гравцем у своїй команді

22:11 50 Читать на русском
Кайсеріспор з Кравцем переміг Гезтепе – українець став найгіршим гравцем у своїй команді
Артем Кравець / goal.com

Форвард Кайсеріспора Артем Кравець отримав найнижчу оцінку в своїй команді в матчі 22 туру турецької Суперліги з Гезтепе, але його команда здобула мінімальну перемогу.

Туреччина. Суперліга, 22 тур

Кайсеріспор – Гезтепе – 2:1

Голи: Чері, 14, Менса, 88 – Тюрюдж, 83

Малага в дебютному матчі Селезньова в старті обіграла Райо Махадаонда – українець став одним із найгірших у команді

Кайсеріспор у матчі 22 туру турецької Суперліги вдома приймав Гезтепе. Артем Кравець вийшов у стартовому складі, був замінений на 67-й хвилині поєдинку, і за підсумками поєдинку отримав найнижчу оцінку серед гравців своєї команди. Українець отримав лише 6,4 бали.

Його команда була близька до втрати перемоги, оскільки гості зрівняли рахунок в останній десятихвилинці зусиллями Деніза Тюрюджа, але Бернард Менса в заключні хвилини врятував позитивний результат для Кайсеріспора. Команда не програє протягом останніх 8 матчів. У турнірній таблиці перебуває на 11 позиції, набравши 28 очок.

Теги
Артем Кравець Артем Кравець Туреччина Гезтепе Гезтепе Кайсеріспор Кайсеріспор Українці за кордоном
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
48
хв
Челсі
21:30
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук