Крішіто фантастичним ударом з льоту приніс Дженоа перемогу над Лаціо – відео голів та огляд матчу

Дженоа завдяки неймовірному голу свого капітана Доменіко Крішіто в доданий арбітром час вирвав перемогу над римським Лаціо. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.
Чемпіонат Італії 2018/19, 24 тур
Дженоа – Лаціо – 2:1
Голи: Санабрія, 75, Крішіто, 90+3 – Бадель, 44
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Римляни першими зуміли відкрити рахунок у зустрічі. Під завісу першого тайму Бадель зіграв у стінку з Іммобіле та спокійно відправив м'яч у нижній кут воріт.
Генуезці натомість довго не могли відігратися, та зрештою курйозний гол на 75-й хвилині забив Антоніо Санабрія. А справжній шедевр трапився на 90+3-й хвилині, коли Крішіто в один дотик із льоту більярдним пострілом від стійки пробив Стракошу.