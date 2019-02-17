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Крішіто фантастичним ударом з льоту приніс Дженоа перемогу над Лаціо – відео голів та огляд матчу

19:15 359 Читать на русском
Крішіто фантастичним ударом з льоту приніс Дженоа перемогу над Лаціо – відео голів та огляд матчу
Доменіко Крішіто / Image Photo Agency

Дженоа завдяки неймовірному голу свого капітана Доменіко Крішіто в доданий арбітром час вирвав перемогу над римським Лаціо. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Чемпіонат Італії 2018/19, 24 тур

Дженоа – Лаціо – 2:1

Голи: Санабрія, 75, Крішіто, 90+3 – Бадель, 44

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Римляни першими зуміли відкрити рахунок у зустрічі. Під завісу першого тайму Бадель зіграв у стінку з Іммобіле та спокійно відправив м'яч у нижній кут воріт.

Генуезці натомість довго не могли відігратися, та зрештою курйозний гол на 75-й хвилині забив Антоніо Санабрія. А справжній шедевр трапився на 90+3-й хвилині, коли Крішіто в один дотик із льоту більярдним пострілом від стійки пробив Стракошу.

Італія24 турЛуїджі Ферраріс (Генуя)

Дженоа - Лаціо: Неділя 17 лютого 2019

Дженоа
Матч завершено
2 : 1
Лаціо
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Теги
Італія Відеоновини Лаціо Лаціо Доменіко Крішіто Доменіко Крішіто Дженоа Дженоа Дженоа - Лаціо
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