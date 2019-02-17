Рибка відстояв на нуль в матчі з Сабахом Девіча і допоміг Сабаїлу здобути перемогу

Український голкіпер Олександр Рибка залишив свої ворота недоторканими в матчі чемпіонату Азербайджану проти Сабаха, де виступає Марко Девіч, який пропустив поєдинок через вилучення в попередньому турі.

Чемпіонат Азербайджану 2018/19, 17 тур

Сабаїл – Сабах – 1:0

Гол: Рамзанов, 64

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Сабаїл у матчі азербайджанської Прем'єр-ліги вдома приймав Сабах. Олександр Рибка вийшов у старті і відіграв повний матч, тоді як Марко Девіч був відсутній через вилучення в попередньому турі.

Український воротар зберіг свої ворота сухими, а Сабаїл завдяки голу Рамзанова здобув мінімальну перемогу. Тепер у команди Рибки 27 очок і 3 сходинка в турнірній таблиці, тоді як Сабах перебуває на 5 позиції з 20 пунктами.