toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - ЖИРОНА

Рибка відстояв на нуль в матчі з Сабахом Девіча і допоміг Сабаїлу здобути перемогу

18:01 194 Читать на русском
Рибка відстояв на нуль в матчі з Сабахом Девіча і допоміг Сабаїлу здобути перемогу
Олександр Рибка / соцмережі

Український голкіпер Олександр Рибка залишив свої ворота недоторканими в матчі чемпіонату Азербайджану проти Сабаха, де виступає Марко Девіч, який пропустив поєдинок через вилучення в попередньому турі.

Чемпіонат Азербайджану 2018/19, 17 тур

Сабаїл – Сабах – 1:0

Гол: Рамзанов, 64

Генк з Маліновським програв Брюгге – прямому конкуренту в боротьбі за чемпіонство

Сабаїл у матчі азербайджанської Прем'єр-ліги вдома приймав Сабах. Олександр Рибка вийшов у старті і відіграв повний матч, тоді як Марко Девіч був відсутній через вилучення в попередньому турі.

Український воротар зберіг свої ворота сухими, а Сабаїл завдяки голу Рамзанова здобув мінімальну перемогу. Тепер у команди Рибки 27 очок і 3 сходинка в турнірній таблиці, тоді як Сабах перебуває на 5 позиції з 20 пунктами.

Теги
Українці за кордоном Світ Марко Девіч Марко Девіч Олександр Рибка Олександр Рибка Сабаїл Сабаїл Сабах Сабах
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
хв
Вільяреал
19:30
Севілья
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук