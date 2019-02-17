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УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - ЖИРОНА

Реал – Жирона – 1:2 – відео голів та огляд матчу

17:17 91 Читать на русском
Реал – Жирона – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Реал – Жирона – 1:2 – відео голів та огляд матчу

У 24 турі Ла Ліги мадридський Реал сенсаційно поступився Жироні. Дивіться відео голів та огляд матчу Реал – Жирона.

Іспанія. Прімера 2018/19, 24-й тур

Реал Мадрид – Жирона – 1:2

Голи: Каземіро, 25 – Стуані, 65 (пен.), Порту, 75

Жирона сенсаційно перемогла Реал у Мадриді – волейбол і вилучення Рамоса продовжили жахливу традицію

Реал у 24 турі Ла Ліги вдома приймав Жирону. Підопічні Сантьяго Соларі вигравали після першого тайму завдяки голу Карлоса Каземіро, але після перерви протягом 10 хвилин примудрились пропустити від Крістіана Стуані та Порту. У підсумку, команда з Каталонії здобула сенсаційну перемогу, а "бланкос" відстали від Барселони на 9 очок.

Іспанія24 турСантьяго Бернабеу (Мадрид)

Реал Мадрид - Жирона: Неділя 17 лютого 2019

Реал Мадрид
Матч завершено
1 : 2
Жирона
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Реал Мадрид - Жирона Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Жирона Жирона Відеоновини
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