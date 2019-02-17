Реал – Жирона – 1:2 – відео голів та огляд матчу

У 24 турі Ла Ліги мадридський Реал сенсаційно поступився Жироні. Дивіться відео голів та огляд матчу Реал – Жирона.

Іспанія. Прімера 2018/19, 24-й тур

Реал Мадрид – Жирона – 1:2

Голи: Каземіро, 25 – Стуані, 65 (пен.), Порту, 75

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Реал у 24 турі Ла Ліги вдома приймав Жирону. Підопічні Сантьяго Соларі вигравали після першого тайму завдяки голу Карлоса Каземіро, але після перерви протягом 10 хвилин примудрились пропустити від Крістіана Стуані та Порту. У підсумку, команда з Каталонії здобула сенсаційну перемогу, а "бланкос" відстали від Барселони на 9 очок.