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Зозуля визнаний найкращим гравцем Альбасете в матчі з Сарагосою

18:27 1656 Читать на русском
Зозуля визнаний найкращим гравцем Альбасете в матчі з Сарагосою
Роман Зозуля / соцмережі

Форвард Альбасете Роман Зозуля став найкращим гравцем своєї команди в поєдинку 26 туру Сегунди проти Сарагоси.

Альбасете на своєму офіційному сайті повідомив, що український форвард Роман Зозуля став найкращим гравцем матчу з Сарагосою (0:0).

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Зозуля був найактивнішим гравцем на полі, пробігши 11,49 км, щоправда, Роману не вдалось відзначитись забитим м'ячем. Крім того, українець одного разу врятував свою команду від пропущеного м'яча.

Зараз в активі українця 7 забитих голів у Сегунді. Альбасете продовжує лідирувати в турнірній таблиці, набравши 49 очок.

Теги
Іспанія Головне Альбасете Альбасете Роман Зозуля Роман Зозуля Сарагоса Сарагоса
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