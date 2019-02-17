Жирона сенсаційно перемогла Реал у Мадриді – волейбол і вилучення Рамоса продовжили жахливу традицію

Реал поступився Жироні на Сантьяго Бернабеу в рамках 24-го туру чемпіонату Іспанії. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Іспанія. Прімера 2018/19, 24-й тур

Реал Мадрид – Жирона – 1:2

Голи: Каземіро, 25 – Стуані, 65 (пен.), Порту, 75

Вилучення: Рамос, 90

На старті зустрічі Реал – Жирона Стуані вибігав на побачення з Куртуа. Ударом із гострого кута уругваєць розбив до крові ніс Тібо. Цікаво, що в тому епізоді зафіксували офсайд – лайнсмен запізніло зреагував. Перший гольовий момент створив Реал на 17-й хвилині. Лукас Васкес індивідуально розібрався з двома захисниками, а ось воротаря перекинути не зумів. Стуані відповів дальнім ударом – Куртуа ефектно витягнув. Каземіро вдруге поспіль за тиждень відкрив рахунок. У попередньому турі постраждав Атлетіко, а зараз бразилець забив головою після ідеального навісу Крооса.

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На дальній удар після швидкої контри Жирони Реал відповів виходом Бензема, який програв дуель голкіперу. Марсело наприкінці тайму забив у дотик, однак гості своєчасно вийшли і організували офсайдну пастку. VAR підтвердив слушність рішення арбітра скасувати взяття воріт. Після перерви Марсело і Бензема влаштували бомбардування воріт Боно – воротар крутився, як білка в колесі, але все контролював.

Жирона була зобов'язана зрівнювати, коли Куртуа парирував удар головою, а на добиванні фактично в незахищені ворота Алейш Гарсія, який вийшов на заміну, запустив снаряд в небо, хоча йому ніхто не встигав завадити. Стуані пробачив Реал, пробивши з другого поверху в стійку, після чого Рамос рукою заблокував удар у своєму воротарському. Уругваєць з 11-метрової позначки впевнено переграв Куртуа. Згодом Рамос спробував випросити пенальті – арбітр не купився.

Жирона продовжила гостріше атакувати. Команда, яка востаннє перемагала ще в листопаді, який вже раз пройшла правим флангом, однак Порту поцілив у хрестовину. Якась незрозуміла перевага каталонців принесла плоди на 75-й. Атака почалась з програного єдиноборства Одріосоли в центрі поля, а продовжилась помилкою іншого флангового захисника. Куртуа знову впорався з першим ударом, але Марсело дозволив Порту без перешкод добити – що в цій ситуації робив бразилець?

Вінісіус двічі поспіль потужно і красиво пробивав, але не влучив у жодному випадку. Насамкінець ще й Рамоса вилучили за контроверсійну небезпечну гру, а всі спроби вимолити рятівний пенальті (суддя, втім, був дуже строгий до мадридців сьогодні) та навіть прихід воротаря у чужий штрафний нічого не дали. Третій матч Реала о 13:00 у поточному сезоні – усі завершились поразками. Неймовірна традиція.

Реал перервав свою 8-матчеву безпрограшну серію та опустився на 3-є місце. Барселона відірвалась вже на 9 очок, Атлетіко – на 2. Жирона перемогла вперше за 11 турів і 14 матчів, якщо рахувати Кубок Іспанії. Каталонці набрали 27 очок, піднялись на 15-е місце та відірвались від зони вильоту на 4 бали.