Маліновський віддав асист, але Генк програв Брюгге – прямому конкуренту в боротьбі за чемпіонство

Руслан Маліновський відіграв повний матч і віддав гольову передачу за Генк проти Брюгге, але не допоміг своїй команді уникнути поразки у надпринциповому матчі, отримавши в кінці матчу жовту картку.

Чемпіонат Бельгії 2018/19, 26 тур

Брюгге – Генк – 3:1

Голи: Мата, 21, Схрейверс, 37, Вормер, 78 – Самата, 77

Маліновський – лідер за кількістю обіграшів у перших матчах 1/16 фіналу Ліги Європи

Генк із Русланом Маліновським завітав у гості до прямого конкурента в боротьбі за чемпіонський титул Брюгге. У першому таймі господарі завдяки голам Клінтона Мати та Сібе Схрейверса отримав комфортну перевагу.

В останні 15 хвилин матчу Генку вдалось відквитати 1 м'яч завдяки влучному удару головою Мбвани Самати після асисту Руслана Маліновського, проте Брюгге вже в наступній атаці повернув собі перевагу в 2 голи. Подачу з лівого флангу вдало замкнув Руд Вормер. Маліновський у кінці матчу отримав жовту картку.

Брюгге після цієї перемоги набрав 49 очок і перебуває на 2 сходинці в турнірній таблиці, тоді як Генк лідирує з 57 очками.