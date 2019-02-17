Інтер – Сампдорія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Міланський Інтер здобув непросту перемогу над генуезькою Сампдорією у 24-му турі Серії А. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Чемпіонат Італії 2018/19, 24 тур

Інтер – Сампдорія – 2:1

Голи: Д'Амброзіо, 73, Наінгголан, 78 – Габ'ядіні, 76

Інтер вирвав перемогу в Сампдорії: 24 тур Серії А, матчі неділі

Інтер міг вийти вперед ще в першому таймі, але Мартінес не зміг здолати Аудеро. Свій натиск міланці продовжили в другій половині й зуміли вийти вперед зусиллями Д'Амброзіо на 73-й хвилині. Та вже за три хвилини Габ'ядіні відновив паритет. Та ще швидше Інтер знову вирвався вперед – це Наінгголан класно пробив з льоту – 2:1!

Ця перемога залишила Інтер на третьому місці. Сампдорія іде 10-ю.