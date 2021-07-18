Україна

Рух не зможе проводити домашні матчі в Тернополі через заборону УАФ. Президент клубу Григорій Козловський начебто розглядає можливість закриття проекту. А от ПФК Львів домовився про проведення матчів на найбільшій арені міста Лева. Як відомо, обидва клуби отримали заборону виступати на стадіоні Україна, а з Ареною Львів домовленостей досягти не вдавалося.

Динамо програло Ніцці в контрольному матчі на зборах. Новачок Ілля Шкурін знову забив, але помилки киян вирішили все.

Українські арбітри зароблятимуть більше. УАФ готує підвищення гонорарів суддівських бригад.

Ультрас Чорноморця погрожують зривом матчів в Одесі. Все через співпрацю клубу з Динамо.

Трансфери

Мілан офіційно підписав Олів'є Жиру. Угода з чемпіоном світу розрахована на 2 роки.

Аталанта віддасть Віктора Коваленка в оренду. Сезон 2021/22 стане визначальним для українця з точки зору його перспектив у Бергамо.

Харрі Кейн готовий влаштувати бойкот заради відходу з Тоттенхема у статусніший клуб.

Манчестер Сіті остаточно відпустив перспективного бомбардира у німецьку Бундеслігу, а мадридський Реал хоче підписати Джорджо К'єлліні.

Лондонський Арсенал узгодив трансфер захисника збірної Англії за 50 мільйонів фунтів.

Світ

ФІФА тестує грандіозні зміни до футбольних правил.

Одразу двоє українців виграли трофеї в Європі. Ігор Пластун здобув Суперкубок Болгарії. Захисник навіть забив, але його гол скасували. Брюгге Едуарда Соболя завоював Супербкубок Бельгії. Щоправда, захисник збірної України на поле не вийшов.