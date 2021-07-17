Вольфсбург на своєму офіційному сайті оголосив про трансфер Лукаса Нмечі. Контракт розрахований на чотири сезони. Це перший повноцінний трансфер для вихованця Ман Сіті. Раніше форвард регулярно виступав у орендах. Зокрема, мав досвід гри і за Вольфсбург, де провів першу половину сезону 2019/20.

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"Хоча для мене це був непростий час з точки зору результатів, я почувався дуже комфортно в Вольфсбурзі. Я з нетерпінням чекаю можливості знову побачити багато знайомих облич і, перш за все, того, що нарешті зможу показати, чого я вартий.

Тоді, як і зараз, я переконаний в тому, що це правильний шлях, і завжди стежив за Вольфсбургом відтоді, як пішов. Я хотів би зробити внесок в те, щоб ми досягли наших цілей", – цитує Нмечу прес-служба "вовків".

До слова, минулий сезон 22-річний нападник провів у бельгійському Андерлехті, де поруч з нашим Богданом Михайліченком відіграв 41 матч. Саме там Нмеча зумів розкрити свій бомбардирський талант – 21 гол і три асисти.

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