Манчестер Сіті остаточно відпустив перспективного бомбардира у Бундеслігу
Німецький нападник Лукас Нмеча став повноцінним футболістом Вольфсбурга.
Вольфсбург на своєму офіційному сайті оголосив про трансфер Лукаса Нмечі. Контракт розрахований на чотири сезони. Це перший повноцінний трансфер для вихованця Ман Сіті. Раніше форвард регулярно виступав у орендах. Зокрема, мав досвід гри і за Вольфсбург, де провів першу половину сезону 2019/20.
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"Хоча для мене це був непростий час з точки зору результатів, я почувався дуже комфортно в Вольфсбурзі. Я з нетерпінням чекаю можливості знову побачити багато знайомих облич і, перш за все, того, що нарешті зможу показати, чого я вартий.
Тоді, як і зараз, я переконаний в тому, що це правильний шлях, і завжди стежив за Вольфсбургом відтоді, як пішов. Я хотів би зробити внесок в те, щоб ми досягли наших цілей", – цитує Нмечу прес-служба "вовків".
До слова, минулий сезон 22-річний нападник провів у бельгійському Андерлехті, де поруч з нашим Богданом Михайліченком відіграв 41 матч. Саме там Нмеча зумів розкрити свій бомбардирський талант – 21 гол і три асисти.
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