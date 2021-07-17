Схоже, у ще одного клубу назрівають серйозні проблеми зі своїми уболівальниками. Все через співпрацю з Динамо.

Ультрас Чорноморця в суботу, 17 липня, відвідали тренувальну базу "моряків", щоб провести зустріч з керівництвом та гравцями одеського клубу, повідомляє Telegram-канал "Troublemakers & Ultras Action".

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Невдоволення фанатів викликала персона головного тренера, який раніше працював з Динамо U-21. Головна вимога уболівальників – тренери та гравці, що мають відношення до київського клубу, повинні залишити команду до початку чемпіонату. В іншому випадку ультрас залишають за собою право зривати домашні матчі Чорноморця в Одесі. Фанати натякнули, що у випадку відхилення вимог "моряки" прийматимуть суперників поза межами Південної Пальміри.

Нагадаємо, Юрій Мороз очолив Чорноморець 26 червня. До його тренерського штабу увійшли Сергій Шматоваленко і Андрій Анненков, які працювали з наставником у молодіжних командах "біло-синіх". Раніше ЗМІ заявляли, що одеський клуб може перетворитися на фарм-клуб Динамо – до Чорноморця вже приєдналась низка молодих гравців киян.

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