Брюгге після завоювання чемпіонства Ліги Жупіле виграв ще один трофей.

Суперкубок Бельгії

Брюгге – Генк – 3:2

Голи: Мітровіч, 45+3, Ланг, 48 (пен), Мата, 50 – Бонгонда, 44, Уронен, 90+4

Старт матчу можна назвати розвідувальним – команди приглядались один до одного та грали обережно. Щоправда, під кінець першого тайму оборонця Брюгге обікрав Хейнен, віддав розкішний пас на Бонгонду, а той реалізував вихід віч-на-віч. Чемпіони Бельгії відновили паритет на 45+3 хвилині зусиллями Мітровіча.

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По перерві окрилені одноклубники Соболя (українець не потрапив у заявку на матч) відзначились ще двічі – Ланг реалізував пенальті, а Мата першим зіграв на підбиранні в штрафному та пробив кіпера Генка. "Магістри" зуміли відквитати лише один м'яч, а тому перемогу святкував Брюгге – 3:2.

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