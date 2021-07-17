Українець найближчими днями має перебратись в Емполі з Аталанти, повідомляє tuttoatalanta.com.

Коваленко в Емполі: Аталанта продовжить виплачувати зарплату українцю – є нюанс

Зазначається, що Коваленко змінить прописку на правах оренди. Виступи у складі Емполі визначать долю Віктора в Аталанті – клуб ухвалить рішення, продавати хавбека чи залишити у клубі.

До слова, Віктор Коваленко перейшов у Аталанту з Шахтаря взимку цього року, проте встиг зіграти лише 4 хвилини у складі нового клубу.

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