Рух мав намір заявити Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича у статусі резервної домашньої арени, проте отримав відмову від УАФ, повідомляє Telegram-канал Бомбардир.

Рух готовий проводити матчі УПЛ в Тернополі – клуб сподівається на владнання ситуації зі стадіоном Україна

Зазначається, що Рух планував розпочати чемпіонат саме на цій арені, а за цей час усунути всі проблемні моменти на стадіоні Україна. УАФ посилається на пункт регламенту, згідно з яким клуб має грати в межах свого міста чи області. Крім того, Рух повинен надати інформацію про домашній стадіон вже до понеділка, 19 липня. Цікаво, що при цьому рівненський Верес проводитиме свої домашні поєдинки у Луцьку.

Журналіст Роман Бебех стверджує, що президент клубу Григорій Козловський може прийняти рішення закрити проект.

Нагадаємо, на стадіоні Україна, на якому Рух планував проводити свої домашні матчі, заборонили поєдинки у рамках УПЛ, оскільки арена була понижена з 3-ї категорії. Львівський клуб навіть погрожував зняттям з чемпіонату через це.

Рух поставив ультиматум УАФ через заборону проводити матчі на стадіоні Україна – клуб готовий припинити існування