ФІФА тестує грандіозні зміни до правил футболу – відео зі спеціального турніру
Футбольні чиновники готуються до революційних змін. Першими з нововведеннями ознайомилися "молодіжки" клубів Європи.
ФІФА прагне зробити революцію у футболі і вже тестує кілька нових функцій на молодіжному турнірі, який проходить у Нідерландах – Кубку майбутнього футболу, повідомляє Record.
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У турнірі беруть участь юнацькі команди ПСВ, АЗ, РБ Лейпциг та Брюгге. Саме вони першими протестують п'ять нововведень, які у майбутньому можуть на повноцінній основі увійти до правил гри. Після турніру ФІФА оцінить вплив протестованих заходів і оцінить можливість подання будь-якого з них на розгляд Міжнародної ради, яка ухвалює зміну правил.
Правила, які тестує ФІФА:
- час матчу розділений на два періоди по 30 хвилин, час зупиняється після кожної паузи в грі;
- можливість робити необмежену кількість замін;
- дозвіл розігрувати аути ударом ногами;
- можливість самому розігрувати вільні удари (аути, від воріт тощо);
- 5-хвилинна дискваліфікація щоразу, коли гравець отримує жовту картку (за другу жовту покарання залишається тим самим – вилучення).
Оцінити нововведення можна на відео матчу команд ПСВ та Брюгге. Зокрема, цікавий епізод на 20-й хвилині. Дивитися тут.
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