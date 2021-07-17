ФІФА прагне зробити революцію у футболі і вже тестує кілька нових функцій на молодіжному турнірі, який проходить у Нідерландах – Кубку майбутнього футболу, повідомляє Record.

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У турнірі беруть участь юнацькі команди ПСВ, АЗ, РБ Лейпциг та Брюгге. Саме вони першими протестують п'ять нововведень, які у майбутньому можуть на повноцінній основі увійти до правил гри. Після турніру ФІФА оцінить вплив протестованих заходів і оцінить можливість подання будь-якого з них на розгляд Міжнародної ради, яка ухвалює зміну правил.

Правила, які тестує ФІФА:

- час матчу розділений на два періоди по 30 хвилин, час зупиняється після кожної паузи в грі;

- можливість робити необмежену кількість замін;

- дозвіл розігрувати аути ударом ногами;

- можливість самому розігрувати вільні удари (аути, від воріт тощо);

- 5-хвилинна дискваліфікація щоразу, коли гравець отримує жовту картку (за другу жовту покарання залишається тим самим – вилучення).

Оцінити нововведення можна на відео матчу команд ПСВ та Брюгге. Зокрема, цікавий епізод на 20-й хвилині. Дивитися тут.

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