Львів у сезоні 2021/22 офіційно проводитиме свої домашні поєдинки на Арені Львів, інформує сайт клубу.

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"Радий, що нам вдалось досягти консенсусу, а тому чекаємо усіх на трибунах", – прокоментував ситуацію генеральний директор Львова Вадим Левчук.

Зазначимо, що Львів розпочне сезон 2021/22 домашнім поєдинком проти Маріуполя. Матч стане першим у новому розіграші чемпіонату та відбудеться 23 липня, початок о 19:30.

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