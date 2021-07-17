Львів офіційно проводитиме матчі УПЛ на Арені Львів
17 липня 08:54 - Читать на русском
Керівництво ФК Львів нарешті визначилось із місцем проведення домашніх матчів.
Львів у сезоні 2021/22 офіційно проводитиме свої домашні поєдинки на Арені Львів, інформує сайт клубу.
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"Радий, що нам вдалось досягти консенсусу, а тому чекаємо усіх на трибунах", – прокоментував ситуацію генеральний директор Львова Вадим Левчук.
Зазначимо, що Львів розпочне сезон 2021/22 домашнім поєдинком проти Маріуполя. Матч стане першим у новому розіграші чемпіонату та відбудеться 23 липня, початок о 19:30.
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