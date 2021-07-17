З нового сезону клуби УПЛ будуть виплачувати арбітрам гонорари, а також покривати їхні витрати на дорогу та проживання, повідомляє Telegram-канал "Бомбардир".

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Головна мета реформи – зменшити кількість контактів клубів з суддями. З регламенту УПЛ прибрали пункт, відповідно до якого клуби мають зустрічати арбітрів, заселяти їх в готелі та годувати. Відтепер арбітри будуть самостійно орендувати собі житло і харчуватися, отримуючи 3 тисячі гривень на дорогу і 6 тисяч гривень на готель.

Окрім того, переглянуто і гонорари рефері. Оплата роботи головного арбітра зросте з 12 тисяч до 30 тисяч грн за матч, плюс вищезгадані 9 тисяч грн на дорогу та проживання. Гонорар асистентів, четвертого арбітра і делегата збільшаться з 6 тисяч до 15 тисяч грн. Однак, як зазначає джерело, ці суми не остаточні, оскільки арбітри свої угоди ще не підписали.

Платити за це буде клуб, який грає матч вдома. Сумарно вартість однієї гри буде коштувати близько 139 тисяч грн.

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