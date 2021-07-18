Главные новости футбола 17 июля: Динамо проиграло с голом новичка, Жиру перешел в Милан, трофеи украинцев в Европе
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 17 июля.
Украина
Рух не сможет проводить домашние матчи в Тернополе из-за запрета УАФ. Президент клуба Григорий Козловский якобы рассматривает возможность закрытия проекта. А вот ПФК Львов договорился о проведении матчей на главной арене города Льва. Как известно, оба клуба получили запрет выступать на стадионе Украина, а с Ареной Львов договоренностей достичь не удавалось.
Динамо проиграло Ницце в контрольном матче на сборах. Новичок Илья Шкурин снова забил, но ошибки киевлян решили все.
Украинские арбитры будут зарабатывать больше. УАФ готовит повышение гонораров судейских бригад.
Ультрас Черноморца угрожают срывом матчей в Одессе. Все из-за сотрудничества клуба с Динамо.
Трансферы
Милан официально подписал Оливье Жиру. Соглашение с чемпионом мира рассчитано на 2 года.
Аталанта отдаст Виктора Коваленко в аренду. Сезон 2021/22 станет определяющим для украинца с точки зрения его перспектив в Бергамо.
Харри Кейн готов устроить бойкот ради ухода из Тоттенхэма в более статусный клуб.
Манчестер Сити окончательно отпустил перспективного бомбардира в немецкую Бундеслигу, а мадридский Реал хочет подписать Джорджо Кьеллини.
Лондонский Арсенал согласовал трансфер защитника сборной Англии за 50 млн фунтов.
Мир
ФИФА тестирует грандиозные изменения футбольных правил.
Сразу двое украинцев выиграли трофеи в Европе. Игорь Пластун добыл Суперкубок Болгарии. Защитник даже забил, но его гол отменили. Брюгге Эдуарда Соболя завоевал Супербкубок Бельгии. Правда, защитник сборной Украины на поле не вышел.