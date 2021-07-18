Украина

Рух не сможет проводить домашние матчи в Тернополе из-за запрета УАФ. Президент клуба Григорий Козловский якобы рассматривает возможность закрытия проекта. А вот ПФК Львов договорился о проведении матчей на главной арене города Льва. Как известно, оба клуба получили запрет выступать на стадионе Украина, а с Ареной Львов договоренностей достичь не удавалось.

Динамо проиграло Ницце в контрольном матче на сборах. Новичок Илья Шкурин снова забил, но ошибки киевлян решили все.

Украинские арбитры будут зарабатывать больше. УАФ готовит повышение гонораров судейских бригад.

Ультрас Черноморца угрожают срывом матчей в Одессе. Все из-за сотрудничества клуба с Динамо.

Трансферы

Милан официально подписал Оливье Жиру. Соглашение с чемпионом мира рассчитано на 2 года.

Аталанта отдаст Виктора Коваленко в аренду. Сезон 2021/22 станет определяющим для украинца с точки зрения его перспектив в Бергамо.

Харри Кейн готов устроить бойкот ради ухода из Тоттенхэма в более статусный клуб.

Манчестер Сити окончательно отпустил перспективного бомбардира в немецкую Бундеслигу, а мадридский Реал хочет подписать Джорджо Кьеллини.

Лондонский Арсенал согласовал трансфер защитника сборной Англии за 50 млн фунтов.

Мир

ФИФА тестирует грандиозные изменения футбольных правил.

Сразу двое украинцев выиграли трофеи в Европе. Игорь Пластун добыл Суперкубок Болгарии. Защитник даже забил, но его гол отменили. Брюгге Эдуарда Соболя завоевал Супербкубок Бельгии. Правда, защитник сборной Украины на поле не вышел.