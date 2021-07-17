Жиру ще вчора пройшов медогляд, а сьогодні поставив свій підпис під контрактом до літа 2023 року, повідомляє офіційний сайт Мілана.

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Зазначається, що 34-річний форвард виступатиме у футболці з номером 9. Деталі домовленості з Челсі не розголошуються. За неофіційною інформацією, Мілан заплатив від одного до трьох мільйонів євро. Агенти француза відмовилися від комісійних, адже обіцяли організувати перехід на правах вільного агента.

До слова, Жиру останні дев'ять сезонів провів у Лондоні, де грав за Челсі та Арсенал. Форвард може похизуватися чималою колекцією трофеїв, серед яких перемоги в Лігах чемпіонів та Європи, чотири Кубки та три Суперкубки Англії, чемпіонство у Франції та тріумф на ЧС-2018.

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