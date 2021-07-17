"Каноніри" налаштовані серйозно підсилити оборонні редути вже у це міжсезоння. Новачком має стати Бен Вайт.

Арсенал узгодив трансфер 23-річного захисника Брайтона, інформує журналіст Фабріціо Романо у своєму Twitter.

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Лондонцям перехід Вайта обійдеться у 50 мільйонів фунтів, а контракт з ним буде підписаний до 2026 року. Бен стане гравцем Арсенала після проходження медичного огляду, який відбудеться по завершенні відпустки.

У минулому сезоні Бен Вайт провів за Брайтон 39 матчів без результативних дій. Оборонець навіть опинився у фінальній заявці збірної Англії на Євро-2020, але не зіграв жодної хвилини на турнірі.

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