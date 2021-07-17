Товариський матч

Динамо – Ніцца – 1:2

Голи: Шкурін, 37 – Ндоє, 70, Труйє, 80

Динамо: Бойко (Бущан, 46) – Тимчик, Кендзьора, Сирота, Дубінчак (Вівчаренко, 75) – Шепелєв (Гармаш, 63), Андрієвський (Коробенко, 75) – Жерсон (Антюх, 63), Буяльський (Лєднєв, 63), Де Пена (Беніто, 75) – Шкурін (Супряга, 46)

Матч і онлайн-трансляція Динамо – Ніцца стартував о 21:00 за Києвом. Це вже 4-й спаринг киян на другому літньому зборі у Швейцарії. У попередніх поєдинках підопічні Мірчі Луческу зіграли внічию з Серветтом (1:1), після чого перемогли Сьйон (2:0) та Евіан (3:0). Загалом цей поєдинок став 8-м для Динамо у поточне міжсезоння.

Ніцца, яка 4 рази ставала чемпіоном Франції, завершила сезон 2020/21 на 9-му місці турнірної таблиці Ліги 1. Нещодавно команда з Французької Рив'єри змінила головного тренера, призначивши екс-керманича Лілля Крістофа Гальтьє замість румуна Адріана Урсеа. 54-річний фахівець зробив "догів" чемпіонами Франції 2020/21, але замість виступів в ЛЧ вирішив покинути клуб та очолив Ніццу.

Динамо – Ніцца: онлайн-відеотрансляція матчу

Новачок Ілля Шкурін, який забив вже 2 голи за Динамо, вийшов з перших хвилин на позиції центрфорварда. У воротах діяв Денис Бойко, четвірку захисників сформували Тимчик, Кендзьора, Сирота і Дубінчак. Андрієвський із Шепелєвим грали в опорній зоні, а трійку атакувальних хавів склали Буяльський, Жерсон та Де Пена. Натомість у стартовому складі Ніцци з'явився захисник Жан-Клер Тодібо, якого нещодавно викупили в Барселони за 8,5 млн євро. Його партнером в центрі оборони був 20-річний Флавіус Данілюк – австрієць, батьки якого народилися в румунській частині Буковини та мають українське походження.

Перша хороша атака киян на 4-й хвилині. Жерсон шведою перевів м'яч наліво на Дубінчака, той у дотик віддав на Де Пену. Уругваєць прострілив на Шкуріна, але захисник Ніцци був першим на м'ячі. Атака Ніцци була гострішою – Гуїрі ледь не замкнув простріл Стенгса, перебуваючи в двох метрах від воріт. Цей епізод розлютив Луческу, який емоційно "напхав" своїм підопічним із тренерської лави.

Провал на лівому фланзі оборони Динамо. Аталь мав купу простору, але поспішив з подачею і перспективний шанс було змарновано. Вперше проявив себе Ілля Шкурін, який виборов м'яч у центрі поля і заробив фол. У Ніцци виділявся Кефрен Тюрам – 20-річний центральний півзахисник, один із синів легендарного Ліліана Тюрама.

На 15-й хвилині Динамо ледь не пропустило. Денис Бойко врятував киян, випередивши Гуїрі на лінії воротарського. Тут же Ніцца заробила право на перспективний стандарт, який французи вирішили виконати низом – невдало. Жерсон ефектно накрутив Тодібо і віддав на Андрієвського. Той навісив – кіпер Ніцци Вальтер Бенітес вперше вступив у гру, спокійно забравши м'яч. І тут же команда Гальтьє створила ще один момент. Аталь продавив Дубінчака, увійшов у штрафний і прострілив – партнер не дотягнувся. Вже другий провал на лівому фланзі Динамо за неповні 20 хвилин – Дубінчак активно і регулярно бігав вперед, а от з своєчасним поверненням були проблеми.

Черговий ривок Аталя правим флангом знову призвів до моменту біля воріт Бойка. Кендзьора у підкаті врятував ситуацію. Значно цікавіше виглядав розбавлений склад Ніцци на фоні Динамо без гравців збірної України. Знову невдала гра Дубінчака, який не зумів обробити доволі простий м'яч. Не найкращий матч Владислава – принаймні, станом на 30-ту хвилину.

Тимчик ледь не зрізав м'яч у власні ворота – Бойко був готовий до такої підступності від власного партнера. Центрбекам киян бракувало вдалого першого пасу для виходу в атаку. Відповідно, Шепелєв почав опускатися нижче, розпочинаючи майже всі наступи "біло-синіх" через центральну зону.

На 37-й хвилині Динамо все ж забило. Де Пена подав зі штрафного на Сироту, Олександр скинув на Шкуріна, а білорус ударом головою забив вже третій гол у третьому матчі за Динамо.

Ще до перерви Буяльський після скидки Шкуріна п'ятою міг зміцнити перевагу киян, але Вальтер Бенітес завадив. Біля воріт Динамо Гуїрі ледь не перехитрив Бойка ударом у ближній кут, але наш кіпер в останній момент виставив руку і перевів м'яч на кутовий. Зрештою, цікавий перший тайм завершився мінімальною перевагою Динамо. Ніцца мала свої моменти, але французам бракувало реалізації. Бойко у гру вступав лічені рази – втім, як і його опонент Бенітес.

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На другий тайм Шкурін вже не вийшов – його замінив Супряга. Георгій Бущан вийшов замість Дениса Бойка, вперше вийшовши на поле після повернення зі збірної України. Перший удар від Супряги після прострілу Де Пени – дуже слабко, кіпер на місці. Відзначимо ефектний пропуск м'яча від Буяльського, що і допомогло Владиславу вийти на ударну позицію. Але пробивати однозначно можна було краще.

Жорстко заграли гравці Ніцци – Буяльський і Дубінчак боляче отримали по ногах упродовж буквально двох хвилин. Вступив у гру і Бущан, який забрав м'яч після удару з лінії штрафного. Супряга заробив право на штрафний, а Де Пена наважився на удар з гострого кута. Воротар Ніцци в останній момент встиг повернутися і не дати м'ячу влетіти в сітку. Сміливе рішення від уругвайця, яке ледь не принесло успіх. Луческу продовжив давати ігрову практику іншим футболістам – на полі з'явилися Лєднєв, Гармаш і Антюх.

На 70-й хвилині Ніцца зрівняла рахунок, хоча в другому таймі атакувала значно менше. Ден Ндоє виборов м'яч у Гармаша і з кута штрафного вразив ближній кут воріт Бущана. 1:1.

Кияни могли знову вийти вперед, але Беніто не зміг пробити з льоту, а друга спроба Гармаша була дуже невдалою. Розплата прийшла миттєво. Стандарт приніс Ніцці успіх – Алексіс Труйє підібрав відскок та вразив нижній кут воріт. Перевернули гру підопічні Гальтьє за якихось 10 хвилин. Відігратися кияни так і не змогли, та й моментів у них не було.

1:2 – Ілля Шкурін знову забив за Динамо, але це не допомогло команді Мірчі Луческу звести матч бодай унічию. Перша поразка чемпіона України на зборах. Наступний матч кияни проведуть вже завтра, 18 липня. Суперником Динамо стане швейцарський Етуаль.

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Ніцца вважалася найсильнішим опонентом киян на другому зборі. Серед команд, з якими "біло-сині" вже зустрічалися, конкурувати з французами може хіба що Базель. Зі швейцарцями динамівці розійшлися видовищним миром (4:4), а от команді з Французької Рив'єри поступилися, хоч і забили першими.

Динамо провело неоднозначний матч. У першому таймі Ніцца атакувала більше, але саме команда Луческу пішла на перерву з перевагою в рахунку. У перші 45 хвилин кілька разів провалювався лівий фланг – Дубінчак часто не встигав, а допомоги спершу від Де Пени, а пізніше і від Жерсона, по суті, не було. Владислав змушений був віддуватися самотужки і робив це не надто успішно. Принаймні, Аталь кілька разів загострював ситуацію біля воріт Бойка. По перерві Дубінчак діяв надійніше, а голи у ворота Динамо прийшли не з його зони.

Є питання і до центру півзахисту. Зокрема, габаритний Тюрам кілька разів легко проходив Шепелєва з Андрієвським. Та й Гармаш напрочуд легко програв боротьбу в моменті з першим пропущеним голом. Гостроти від центрхавів, як такої, не було – пригадується хіба що удар Буяльського після скидки Шкуріна. Не вразив і Бущан, який, на відміну від Бойка, не зміг вберегти свої ворота від пропущеного м'яча. Якщо в моменті з другим голом до Георгія питань немає, то при першому м'ячі кіпер збірної України міг зіграти значно краще. За чутками, Ніцца цікавилася Бущаном ще до чемпіонату Європи. Якщо це дійсно так, то продемонструвати свої здібності перед потенційним покупцем динамівець не зміг.

Словом, Луческу є над чим подумати за два тижні до старту сезони. Спаринги проти команд рівня Ніцци є значно продуктивнішими та інформативнішими, ніж поєдинки з аматорськими колективами Франції чи Швейцарії. Незабаром киян очікують матчі з Атлетіком Більбао і Вільяреалом, які точно не обіцяють легкої прогулянки.

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За відведені йому 45 хвилин 21-річний білорус запам'ятався, передусім, двома моментами. Перший – забитий гол, який став для Шкуріна вже третім після підписання контракту з Динамо. Другий – класна скидка п'ятою на Буяльського. Було ще кілька опускань в центр поля у стилі Артема Бєсєдіна, який так само шукає м'яч. Ілля у матчі з Ніццою зробив не так багато, але своє ім'я у протокол таки вписав. Це і є робота форварда – витискати максимум зі своїх моментів. Але в епізоді з голом варто відзначити і відмінну скидку від Олександра Сироти.

Якщо Шкурін знову зміг себе проявити, то Супряга вкотре розчарував. Бажання ніби і є, але Владислав виглядає інороднім тілом у цій грі Динамо, а свій єдиний реальний шанс від успішно запоров жахливим ударом – м'яч ледве докотився до кіпера. Виглядає, що саме Шкурін розпочне сезон у статусі основого нападника "біло-синіх". Принаймні, він єдиний, хто стабільно знаходить свій шанс і забиває.

А що Кулач, спитаєте? Найкращий бомбардир УПЛ 2020/21 все ще перебуває на перегляді, але сьогодні не потрапив навіть до списку запасних. За неофіційною інформацією, Луческу не хотів брати екс-форварда Ворскли на другий збір, а сам Кулач у попередніх поєдинках не вражав. Схоже, шанси нападника на підписання контракту з киянами поступово згасають. Той же Шкурін виглядає куди переконливіше.

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