Суперкубок Болгарії

Лудогорець – ЦСКА Софія – 4:0

Голи: Сантана, 29, Янков, 42, Сотіріу, 49, Чібота, 84

Вилучення: Йомов, 90+2 (ЦСКА, друга жовта картка)

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У Суперкубку Болгарії зійшлись Лудогорець, який здобув золоті медалі чемпіонату і софійський ЦСКА, який у фіналі Кубка мінімально переграв Арду. Вже на 14-й хвилині рахунок у матчі відкрив український захисник Ігор Пластун, який лише нещодавно повернувся у Лудогорець після кількарічного вояжу у бельгійський Гент. Наш легіонер вдало замкнув сферу у сітку після навісу з кутового. На жаль, арбітр після підказки системи VAR угледів порушення правил у нападі і взяття воріт скасував.

Однак в середині тайму Лудогорець таки вийшов вперед. Кіріл Десподов з-за меж штрафного майданчика навісив на набігаючого Алекса Сантану і той з лінії воротарського майданчика головою пробив повз голкіпера. Бразильський хавбек випередив захисника, який вальяжно піднімав ногу, аби вибити м'яч.

За декілька хвилин до завершення першого тайму Домінік Янков підхопив м'яч поблизу центрального кола, прорвався з ним майже до лінії штрафного майданчика і відпасував на партнера. Той елегантно перекинув захисника і сфера знову опинилась у Янкова, який зльоту прошив голкіпера суперника і збільшив перевагу Лудогорця до двох голів.

Одразу після перерви "орли" зняли всі питання щодо переможця матчу. Голкіпер ЦСКА вийшов далеко з воріт, аби завадити виходу сам на сам. Йому вдалось у падінні вибити м'яч, який, однак, влучив у суперника і покотився прямісінько у ворота. П'єрос Сотіріу не став чекати на захисників і допоміг сфері якомога швидше перетнути лінію воріт. Наприкінці матчу Лудогорець втік у стрімку контратаку і Мавіс Чібота, який тільки-но вийшов на заміну, поставив масну крапку у матчі.

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