Джорджо К'єлліні у 36 років може розпочати новий етап кар'єри на просторах Іспанії.

Контракт оборонця з Ювентусом завершився 1 липня, а тому його майбутнє в Італії – під питанням. Цим прагне скористатись Реал, стверджує calciomercatolive.

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Мадридці за дорученням Карло Анчелотті хочуть запропонувати К'єлліні приєднатись до колективу. Джорджо, за задумом наставника "вершкових", міг би укріпити центр оборони після переходу Рамоса в ПСЖ та ймовірного трансферу Варана в МЮ.

Щоправда, не лише Реал готовий боротись із Ювентусом за італійського ветерана. Атлетіко теж нібито зацікавлений у його підписанні.

До слова, Джорджо К'єлліні був капітаном Італії на тріумфальному Євро-2020. 36-річний захисник провів 5 матчів.

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