Атлетичне дербі в Іспанії принесло ганебні епізоди через невігласів на трибунах.

Атлетіко переграв Атлетік, однак мадридські вболівальники показали себе з найгіршої сторони. У першому таймі з трибун летіли расистські образи на адресу Ніко Вільямса.

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Темношкірий баск пішов подавати кутовий і почув "мавпячі звуки" від мадридських фанів. Вільямс-молодший попросив арбітра зупинити гру, після чого диктор стадіону зробив попередження.

Матч незабаром поновили, однак Ніко тепер чув свист щоразу, коли зустрічався з м'ячем. Перед перервою він відповів ворогам забитим голом і відсвяткував, показуючи на колір своєї шкіри.

"Дурні люди є скрізь. Я відсвяткував гол зі злістю, адже це неприпустимо, коли тебе ображають через колір шкіри", – сказав після гри Вільямс. Його підтримав брат і гравці Атлетіко. Коке та Грізманн просили вболівальників припинити.

Брати Вільямси – сини мігрантів з Гани. Вони виросли в Країні Басків та отримали право виступати за мононаціональний Атлетік. Ніко грає за збірну Іспанії.

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