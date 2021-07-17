Капітан збірної Англії більше не хоче залишатися в Тоттенхемі. Кейн потребує команди, яка допоможе йому вигравати трофеї. Такою може стати Манчестер Сіті, але "шпори" не поспішають продавати свого лідера.

Манчестер Сіті готовий витратити на Кейна та Гріліша понад 200 млн євро

За інформацією The Telegraph, 27-річний форвард може бойкотувати тренування своєї нинішньої команди, щоб змусити клуб відпустити його в Манчестер. Таку думку висловили кілька партнерів гравця по збірній Англії, які перебували з ним понад місяць під час чемпіонату Європи і підготовки до турніру.

Раніше повідомлялося, що "містяни" вже працюють над трансфером Кейна, на гравця також претендував Реал. Однак президент Тоттенхема Даніел Леві не хоче навіть починати переговори. Портал transfermarkt.de оцінює англійця у 120 мільйонів євро. Його контракт зі "шпорами" розрахований до 30 червня 2024 року.

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