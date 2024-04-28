– В останніх матчах майже в кожній грі СК Дніпро-1 вів у рахунку і майже жодну з них не довів до перемоги. Ненормальна статистика виходить. У чому ви бачите причину цього?

– Думаю, причина в тренері. Тренер відповідає за результат, так що це питання до мене.

СК Дніпро-1 – Динамо – 1:2 – відео голів та огляд матчу з вилученням та переможним асистом Супряги

– Зовсім іншим був СК Дніпро-1 у цьому матчі, ніж в інших. Команда вийшла, рвала-метала, Динамо фактично відскочило. Внаслідок чого вдалося емоційно накачати команду, як вдалося налаштувати її на цей поєдинок?

– Динамо – завжди подразник для кожної команди. Хлопці вийшли, грали за себе, за місто. Вони можуть грати в футбол. На кожну гру налаштовуємося. Бувають такі ігри, що погано граємо, бувають дуже гарні. Я вже нічого не хочу говорити. Є питання, але зараз воно не вирішується.

– Навесні СК Дніпро-1 у серйозній кризі. Чи не вважаєте ви, що восени команда показала свій максимум?

– Я вже на цю тему говорив. Коли в нас був трансферний бан, ми щось чекали. 5 гравців пішли, потім ще в чемпіонаті Василь Кравець пішов. Взяли Очеретька – дуже хороший футболіст, допомагає команді, але має бути ротація. Ротації немає.

Тренувальний процес треба проводити, тримати в тонусі хлопців. Є питання. Ще раз кажу, тренери відповідають за результат – значить, я за результат буду відповідати. Дякую хлопцям за гру, за ставлення до своєї праці, побажаю їм подальших успіхів. А для себе я вирішив, будемо вже потім розмовляти.

– Після червоної картки команда пішла забивати. Чи була така настанова – тільки перемагати?

– Футболісти самі прагнуть до перемоги. Рахунок нічийний був. Кожна команда і кожен гравець хоче вигравати, – сказав Максимов у коментарі Football Hub.

Нагадаємо, дніпряни не знають смаку перемог вже у 4 матчах поспіль – після 26-ти турів "спортклубівці" з 45 очками йдуть четвертими і лише на 1 пункт випереджають Рух.

Динамо вирвало перемогу над СК Дніпро-1 завдяки джокерам Шовковського – драматичний матч з вилученням і асистом Супряги