Головні новини футболу 17 грудня: Шахтар і Динамо дізналися суперників у плей-офф ЛЄ, результати жеребкування 1/8 ЛЧ

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 17 грудня.

Суперники Динамо та Шахтаря

Шахтар і Динамо дізналися, з ким зіграють в 1/16 фіналу Ліги Європи. Кияни зустрінуться з Олімпіакосом. Ми підготували експрес-представлення грецького гранда – кривдника Мілана з "українським слідом". Олімпіакос – третій візаві Динамо з Греції за часів незалежності України.

Суперником Шахтаря стане німецький Айнтрахт. Тренер – злий геній Динамо і Шахтаря, гравці – суперники збірної України: все про опонента "гірників" у ЛЄ. "Не найкращий жереб", – Мирон Маркевич оцінив шанси Динамо та Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи 2018/19 – всі пари. Фаворити на перемогу в турнірі – лондонські гранди, Шахтар і Динамо навіть не в топ-10 за прогнозами букмекерів.

Жеребкування Ліги чемпіонів

Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – 16 топ-команд дізналися опонентів. Євген Коноплянка та Олександр Зінченко можуть зустрітися між собою – їхні Шальке та Манчестер Сіті звели між собою.

Серед найцікавіших пар варто виділити ще два німецько-англійські протистояння. Тоттенхем спробує зупинили лідера Бундесліги дортмундську Борусію, а фіналіст турніру Ліверпуль зіграє з Баварією. Юрген Клопп вважає, що матчі з мюнхенцями будуть складними і цікавими. Ніко Ковач зізнався, що його команда отримала найважчого суперника.

Інші топ-новини

Динамо U-19 зустрінеться з Ювентусом U-19 в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

Український голкіпер Леганеса Андрій Лунін може зіграти проти Реала в Кубку Іспанії – в Мадриді хочуть зробити виняток для орендованого українця.

Тайсон прокоментував можливість покинути Шахтар та повернутись в Бразилію.

Захисник амстердамського Аякса Маттейс Де Лігт став найкращим молодим гравцем 2018 року.