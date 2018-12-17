Клопп: Матчі з Баварією будуть складними і цікавими

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп поділився враженнями від жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Буде важко. Хороше жеребкування. Відразу було ясно, що буде складно. Очевидно, Баварія – топ-клуб. Я радий поїздці в Німеччину.

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У нас є час, щоб підготуватися до цих ігор, багато часу. Сподіваюся, всі наші футболісти зможуть взяти участь в цих матчах. Буде складно і цікаво.

Ця Баварія відрізняється від тієї, з якою я грав раніше. Ми знаємо про Бундеслігу більше, ніж про будь-яку іншу лігу, але це не дасть нам серйозної переваги", – цитує Клоппа офіційний сайт Ліверпуля.

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