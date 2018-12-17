"Не найкращий жереб". Мирон Маркевич – про шанси Динамо та Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи

"Футбол 24" обговорив жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи із колишнім наставником Металіста, Дніпра та збірної України.

– Мироне Богдановичу, чи задоволені ви результатами жеребкування? Кого із суперників хотіли ви? Знаю, маєте сентименти до іспанського футболу…

– (Усміхається) Не найкращий жереб, скажімо так. Олімпіакос і Айнтрахт – дві хороші команди, з якими буде непросто. Тим паче – у місяці лютому. Побачимо, чим воно завершиться, але хотілося б трохи кращого жеребу.

– Але ж міг бути й гірший…

– Міг бути й гірший. Погоджуюсь.

– Які аргументи на користь Олімпіакоса і проти Динамо?

– Я дивився матч Олімпіакоса проти Мілана, який греки виграли 3:1. Пірейський клуб там виглядав дуже добре. У Греції грати складно. Я знаю, про що кажу, адже їздив туди і з Металістом, і з Дніпром. Хоча ми там зіграли вдало, але відзначу непросту атмосферу на стадіоні. Там потрібно грати дуже і дуже уважно. Плюс для Динамо в тому, що матч-відповідь наша команда проведе вдома.

– Якої ви думки про Айнтрахт?

– Бачив кілька їхніх матчів. Вони дуже непогано виглядають у чемпіонаті Німеччини. Ковач, переходячи в Баварію, залишив своєму наступнику хорошу команду. Бойовитий колектив, завжди повний стадіон – Шахтарю там буде непросто.

– Айнтрахт виграв усі шість матчів групового етапу – це також насторожує?

– Німці – на хорошому ходу. Яким Айнтрахт буде в лютому – невідомо. Можливо, під час зимового трансферного вікна хтось піде з команди. Там є кілька футболістів, до яких інші клуби проявляють великий інтерес. Побачимо. Зараз важко щось сказати, бо ми не знаємо, укріпляться команди, чи ні.

Наприклад, Динамо мусить знайти нападника. Адже з такою грою в атаці важко на щось розраховувати. У Шахтаря ніякої критики не витримує оборона. Багато залежатиме від зимової паузи.

– Це зрозуміло. Але станом на сьогодні що вам підказує інтуїція? Скільки наших команд проб’ються в 1/8 фіналу Ліги Європи?

– Одна пройде. Хто саме – я не знаю.

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Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи 2018/19 – всі пари