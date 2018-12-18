Фаворити на перемогу в Лізі Європи: головні кандидати – лондонські гранди, Шахтар і Динамо навіть не в топ-10

Другий за престижністю євротурнір перейшов у стадію плей-офф. 32 команди продовжують боротьбу за перемогу в Лізі Європи. Букмекери визначили, у кого найкращі шанси на успіх і оцінили перспективи Динамо та Шахтаря.

Головними фаворитами Ліги Європи вважаються лондонські гранди, які лише по одному разу на груповому етапі втратили очки. Провідні букмекерські контори синхронно найбільше вірять в Челсі, а на другому місці в їхніх прогнозах стабільно Арсенал.

Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи 2018/19 – всі пари

William Hill підсумковий тріумф Челсі оцінює коефіцієнтом 5.5, а Арсенала – 6. Bet365 виділяє трішки більшу різницю між лондонськими сусідами: на "пенсіонерів" пропонують 5, на "канонірів" – 7.

Далі у списку претендентів йдуть по 2 італійські та іспанські команди строго в такому порядку з наступними коефіцієнтами: Наполі (7.5-8), Інтер (9-11), Севілья (13-15), Валенсія (17).

Що цікаво, весь топ-12 займають представники 4 головних ліг, за винятком австрійського Зальцбурга (коеф – 21-26), який практично вже вирішив всі завдання у внутрішньому чемпіонаті та має пристойний склад з найкращим бомбардиром Ліги Європи – Мунас Даббур, 6 голів.

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Шанси українських команд на трофей букмекери оцінюють досить низько. Шахтар за котуваннями 15-й в черзі на перемогу в Лізі Європи: 34 від William Hill та 41 від Bet365. У Динамо вірять ще менше – коефіцієнт 67 від обох контор.

Нагадаємо, що в 1/16 фіналу Шахтар зустрінеться з Айнтрахтом (коеф на перемогу в турнірі – 21-26), а Динамо протистоятиме Олімпіакосу (коеф на перемогу в турнірі – 80-100). Як бачимо, кияни вважаються фаворитом у своїй парі, а донеччани вже в першому раунді плей-офф отримали суперника з кращими шансами на успіх.

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