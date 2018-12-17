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Тайсон прокоментував можливість покинути Шахтар та повернутись в Бразилію

12:25 652 Читать на русском
Тайсон прокоментував можливість покинути Шахтар та повернутись в Бразилію
Тайсон / Фото ФК Шахтар - esporte.uol

Капітан Шахтаря Тайсон сумує за Бразилією та відчуває себе винним перед місцевими вболівальниками.

"Кожного року, коли я приїжджаю до Бразилії, починають говорити про моє можливе повернення.

Тайсон – найкращий гравець Ліги чемпіонів за кількістю забігань з м'ячем

Іноді мені здається, що я винен, через те, що це не відбувається. Але моєму клубу дуже складно відпустити мене", – цитує Тайсона видання esporte.uol.

В поточному сезоні чемпіонату України Тайсон провів 15 матчів, в яких відзначився двома голами та 8-ма асистами.

Шахтар лідирує в УПЛ з відривом у 7 очок.

Шахтар у Лізі чемпіонів 2018/19: Ісмаїлі на рівні Мбаппе, Тайсон крутіший за Неймара і зірок Барселони та Ман Сіті

Теги
Шахтар Шахтар Тайсон Тайсон Бразилія
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