Тайсон прокоментував можливість покинути Шахтар та повернутись в Бразилію

Капітан Шахтаря Тайсон сумує за Бразилією та відчуває себе винним перед місцевими вболівальниками.

"Кожного року, коли я приїжджаю до Бразилії, починають говорити про моє можливе повернення.

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Іноді мені здається, що я винен, через те, що це не відбувається. Але моєму клубу дуже складно відпустити мене", – цитує Тайсона видання esporte.uol.

В поточному сезоні чемпіонату України Тайсон провів 15 матчів, в яких відзначився двома голами та 8-ма асистами.

Шахтар лідирує в УПЛ з відривом у 7 очок.

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