Динамо перебуває в одному кроці від моменту Х – дербі з Шахтарем, у якому розрив між грандами може скоротитись до одного залікового балу. А далі буде два тури надії, що "гірники" десь втратять очки, а "біло-сині" не помиляться. От тільки все це не матиме сенсу, якщо кияни сьогодні не переможуть Колос.

Столичний гранд настільки впевнений у своїх силах, що дозволив Ванату обнулити картки. Сьогодні він не зіграє – а це найкращий бомбардир та асистент Динамо у поточному сезоні (13 голів, 7 гольових передач). Та що там Динамо? Владислав найкращий в УПЛ за цими показниками, а сьогодні доведеться зустрітись з найкращою обороною ліги.

Хоча насправді найкращу оборону мають кияни, які допустили моментів лишень на 21 очікуваний гол. Колос за цим показником йде в середині таблиці, однак замість 26 очікуваних пропустив 19 – якщо відкинути Минай та Оболонь, яким настріляли на 50 xG, то у Колоса буде найвищий захисний оверперф у сезоні. Рятують хороші виступи голкіпера Фесюна та марнотратство суперників.

За час роботи Ярослава Вишняка ковалівці отримали реноме найбільш сухого колективу в чемпіонаті, але його епоха несподівано добігла кінця. Перемога над Ворсклою та нічия з Олександрією не вразили керівництво, тож тиждень тому Колос очолив Олександр Поздєєв. Його хвалять на рівні U-19, де у "хліборобів" 37 забитих голів і 35 пропущених (проти 18:19 у першої команди) – втім, як говорив класик, це "совсєм другой турнір".

Подивимось, яким буде Колос тепер. У будь-якому разі, Динамо залишається фаворитом. Під керівництвом Олександра Шовковського кияни не зазнали жодної поразки, вигравши 14 із 16 матчів. "Біло-сині" лідирують в УПЛ за створеними моментами (57,01 xG) та очікуваними очками, тож ковалівцям сьогодні не позаздриш.

Протягом останніх турів коуч столичного гранда проводив тактичні експерименти. У поєдинку з Вересом він несподівано перевів Ярмоленка на позицію інсайда, а фланг атаки закрив Волошиним – це була адаптація під відсутність Тимчика, адже молодий Назар краще б допоміг віковому Караваєву. Із Минаєм цілий тайм у центрі провів Кабаєв, а перед цим у ролі партнера Шапаренка / Буяльського пробували Бражка.

Не сказати, що ці пошуки принесли користь. Без Ярмоленка у фінальній третині Верес вдало оборонявся протягом 70-80 хвилин – і це вже не перший і навіть не третій випадок навесні, коли компактний середній блок з активною протидією центрхавам обвалює атаку Динамо. Іншим варіантом є інтенсивний пресинг на центрбеків, що ледь не вилилось у осічку з СК Дніпро-1.

За таких проблем "обнулення" Ваната виглядає дуже сміливим кроком, однак висіти з трьома жовтими перед Класичним не менш ризиковано. Динамо було б важко навіть з Владиславом у складі – а без нього ламати оборонні редути Колоса ще складніше. На щастя для киян, з дискваліфікації повернувся Шапаренко, тож Ярмоленка можна поставити на позицію ЦФ.

Кадрова ситуація

Травмовані: Тотовицький (Колос; під питанням)

Дискваліфіковані: Ванат, Тимчик (Динамо)

Орієнтовні склади на матч Динамо – Колос

Динамо: Бущан – Караваєв, Попов, Михавко, Вівчаренко – Бражко – Волошин, Буяльський, Шапаренко, Кабаєв – Ярмоленко

Колос: Фесюн – Ємець, Бурда, Бондаренко, Чорноморець – Мілько, Демченко – Ільїн, Оріховський, Топалов – Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Очевидно, що Динамо – фаворит протистояння. Динамо навесні трощило і більш потужних суперників. Навіть якщо малюнок гри був максимально важким, "біло-сині" все одно перемагали. Взнаки дається і клас, і тактична гнучкість, адже кияни можуть ефективно грати як за лекалами позиційного футболу, так і в рідне "бий-біжи". У вертикальному стилі вони навіть небезпечніші.

Звісно, існує небезпека, що Колос припаркується і дасть такий же бій, як і з Шахтарем, але здебільшого ковалівці роздавали очки. Перемоги над "хліборобами" святкували всі представники топ-6. Так, усім було непросто, однак результат вони здобули.

У Колоса в цьому сезоні є помітна стеля можливостей. Пробити її за тиждень перестановкою на тренерському кріслі нереально. Динамо вмотивоване, зле й потужне – ставимо на перемогу гранда.

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