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Де Лігт став володарем нагороди Golden Boy-2018

09:52 884 Читать на русском
Де Лігт став володарем нагороди Golden Boy-2018
Маттейс Де Лігт / Фото: Аякс

Захисник амстердамського Аякса Маттейс Де Лігт став найкращим молодим гравцем 2018 року за версією видання Tuttosport.

Захисник Аякса Маттейс де Лігт став володарем призу Golden Boy в 2018 році, який вручає видання Tuttosport для найкращого гравця віком до 21 року.

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У свої 19 років Де Лігт є капітаном амстердамського клубу і провів 13 матчів за збірну Нідерландів.

Талановитий захисник у боротьбі за нагороду випередив Джастіна Клюйверта (Рома), Трента Александра-Арнольда (Ліверпуль), Вінісіуса (Реал) і Патріка Кутроне (Мілан).

У минулому році нагороду Golden Boy виграв форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе.

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