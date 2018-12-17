Де Лігт став володарем нагороди Golden Boy-2018

Ліга Європи — 09:40 597
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Шахтар та Динамо сьогодні дізнаються суперників у плей-офф Ліги Європи
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Леванте – Барселона: розгром провінційної романтики, інопланетний Мессі та сумнівний експеримент ВальвердеІспанія — 02:02 1515
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Петряк ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство УгорщиниСвіт — 16 груд 1126
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