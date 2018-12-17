Тренер – злий геній Динамо і Шахтаря, гравці – суперники збірної України. Айнтрахт: все про опонента "гірників" у ЛЄ

Шахтар зустрінеться з франкфуртським Айнтрахтом в 1/16 фіналу Ліги Європи. Молодий сербський талант, який прогримів на всю Європу, та неприємні спогади українських фанів від наступника Ніко Ковача. Найцікавіше про Айнтрахт – в нашому матеріалі.

Загальна інформація

Дата заснування: 8 березня 1899 року

Місто: Франкфурт-на-Майні

Домашній стадіон: Коммерцбанк-Арена (51.500)

Прізвиська: "орли" (Die Adler)

Досягнення:

– Чемпіон Німеччини-1959, віце-чемпіон Німеччини-1932

– 5-разовий володар Кубка Німеччини (1974, 1975, 1981, 1988, 2018), 3-разовий фіналіст (1964, 2006, 2017)

– Переможець Кубка УЄФА-1979/80

– Фіналіст Кубка європейських чемпіонів-1959/60

Айнтрахт – не гранд німецького футболу. За останні 20 років "орли" частіше опинялися у Другій Бундеслізі, ніж фінішували у верхній частині Першої. Востаннє в єврокубках виступали в сезоні-2013/14: перше місце в групі Ліги Європи та виліт в 1/16 фіналу від Порту.

В останні роки на внутрішній арені Франкфурт засвітився завдяки Ніко Ковачу. Хорватський коуч очолив Айнтрахт в березні 2016-го і за два місяці врятував його від вильоту в перехідних матчах. У наступних сезонах Ковач двічі вивів команду у фінал Кубка Німеччини, і з другої спроби все ж його завоював, вивівши Айнтрахт у Лігу Європи. У Бундеслізі-2017/18 "орли" фінішували на 8 місці.

Поточний сезон

Старт був жахливим: безвольний розгром від Баварії в Суперкубку, виліт у першому раунді Кубка від Ульма з регіональліги та 4 очки в 5 прем'єрних турах чемпіонату. Після цього Айнтрахт видав 11-матчеву безпрограшну серію в усіх турнірах і завершував осінь в зоні Ліги чемпіонів Бундесліги.

На початку грудня "орли" двічі поспіль програли в БЛ, однак називати це бодай тимчасовими проблемами не можна (з Вольфсбургом був рівний поєдинок, де суперник краще реалізував шанси, з Гертою Айнтрахт взагалі мав солідну перевагу). Що й довели вже наступні матчі. Першу частину сезону команда повинна завершити принаймні у топ-6. Такі ж цілі, скоріш за все, стоятимуть і на кінець чемпіонату.

Айнтрахт ідеально виступає у Лізі Європи, ставши першою німецькою командою, яка виграла усі 6 матчів у груповому раунді єврокубків. Квартет в "орлів" був далеко не слабким (Лаціо, Марсель і Аполлон), але вони забили найбільше голів на цьому етапі турніру – 17.

Певна ротація в Лізі Європи мала місце, але Айнтрахт грав не другим складом, а основною обоймою. Франкфурт серйозно ставиться до турніру. У плей-офф нічого не зміниться – Шахтар відчує на собі всю силу суперника.

Головний тренер

Влітку Ніко Ковач очолив Баварію, а Айнтрахт йому на заміну запросив Адольфа Хюттера зі швейцарського Янг Бойз. Відповідаючи на перше запитання українських вболівальників – так, це він з інтервалом в 1 рік вибив у кваліфікації Ліги чемпіонів Шахтар і Динамо. Щоразу наші гранди вважалися явним фаворитом протистояння, але Янг Бойз Хюттера вдома розривав українців. Ризикнемо сказати, що проблема була не тільки в штучному газоні.

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Кар'єра 48-річного тренера поступово прогресує. Спершу чемпіонство із Зальцбургом у австрійській Бундеслізі (для РБ цей титул легший, ніж скудетто для Ювентуса), потім перемога у швейцарській Суперлізі з Янг Бойз (перша за 30 років), тепер німецький середняк. Щоправда, під керівництвом Аді Хюттера Айнтрахт виглядає цікавим міцним середняком.

Команда та зірки

Основна схема Франкфурта – 3-4-1-2 та різноманітні подібні модифікації. Хороший воротар – Кевін Трапп повернувся, щоб реанімувати кар'єру після року простою в ПСЖ. Міцний центр поля з незамінним Желсоном Фернандешем, якому пару найчастіше складає креативний Джонатан Де Гузман. Достатня кількість пристойних виконавців на позиції центрбеків, де навіть 1-2 травми не роблять ситуацію критичною.

За атаку відповідає результативне тріо Халлер-Йовіч-Ребіч, яке від початку сезону на трьох наколотило 24 голи і 13 асистів у Бундеслізі. Хорвата після вдалого ЧС-2018 торгували гранди, але він вирішив залишитися. Втім, як повідомляють авторитетні джерела, вже влітку за Ребіча та Йовіча побореться Баварія.

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Орендований у Бенфіки Лука Йовіч став справжнім відкриттям сезону під керівництвом Аді Хюттера, хоча Ніко Ковач минулого року мав до нього претензії. Атлетичний, швидкий, різкий у фінальній стадії атак. На рахунку серба в цьому сезоні 10 голів у БЛ і 5 забитих м'ячів у ЛЄ.

Варто відзначити двох його співвітчизників. Філіп Костіч, провівши 2 непогані роки в кризовому Гамбурзі, продовжив прогресувати в ролі лівого латераля Айнтрахта. Міят Гачіновіч вже третій сезон поспіль додає команді варіантів попереду. Всій цій братії в футболках збірної Сербії наступного року грати з Україною у відборі до Євро-2020.

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Історія протистояння

Шахтар зустрічався з Айнтрахтом в 1/32 Кубка УЄФА-1980/81. Вдома "гірники" мінімально перемогли (1:0), а на виїзді отримали розгром (0:3) з дублем корейця Бум Кун Ча.

Ще один поєдинок трапився під час зимової перерви УПЛ в 2014 році, коли Шахтар проводив підготовку в ОАЕ. Українська команда перемогла завдяки голу Алекса Тейшейри.

Прогноз

Шахтар отримав середнього суперника в 1/16 фіналу Ліги Європи. Айнтрахт слабший за Челсі, Арсенал, Наполі, Інтер, Севілью, але сильніший за Генк, Динамо З, Вільяреал і навіть нинішній Байєр. Айнтрахт – це команда, яку "гірники" можуть пройти наявним складом без солідного зимового підсилення.

Водночас не можна забувати, що Аді Хюттер має досвід перемог над Паулу Фонсекою. Австрієць продемонстрував, що вміє знаходити слабкі сторони суперника. Розібрати на кісточки цей Шахтар – не проблема: дрібний фол проти Тайсона, да Коста зіграє глибше, щоб закрити Ісмаїлі, у центрі поля постійний пресинг Майкона.

Шахтар у двох матчах з Хоффенхаймом на груповому етапі Ліги чемпіонів набрав 4 очки. Прекрасний результат, що дає багатьом вболівальникам привід оптимістично чекати протистояння з Айнтрахтом, який об'єктивно не переважає "селян" за класом. Однак ми пам'ятаємо, хто робив для "гірників" результат в ЛЧ. Від форми цих футболістів у середині лютого все й залежатиме.